Lirik dan Terjemahan Lagu I Do - D.O EXO, Trending di YouTube, Ditonton Lebih dari 2,3 Juta Kali

Lirik lagu I Do dari D.O EXO

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu dan terjemahan I Do yang dinyanyikan oleh D.O EXO.

D.O EXO alias Do Kyungsoo kembali merilis mini album kedua bertajuk 'EXPECTATION'.

I Do menjadi salah satu lagu yang dibawakan D.O EXO di antara lima judul lagu lainnya, yakni Lost, The View, Ordinary Days, Wonder, dan juga Somebody.

Hingga artikel ini turun, MV I Do berhasil bertengger di trending ke-13 YouTube Music dengan 2,3 juta tayangan sejak dirilis sembilan hari lalu.

D.O EXO (SM Entertainment)

Berikut lirik lagu I Do D.O EXO lengkap dengan terjemahannya.

Balgeun bicheun byeol ppunin goyohan oneul bam

Janjanhan pulbeolle sorin meotjin noraenmal

Nae eokkae wiro saljjak gidaejin neoui ongin

Mameul gwaenhi deultteuge hae

Seollem kkeute beonjineun gidaegam

[Chorus]

Sowon billae? byeol tteoreojinda

Jamkkanira tto nochyeotjiman

Geumbang deo tteoreojigetji

Bami kkeunnal ttaekkaji

Wonhaneun ge ttak hanande nan

Nae sowon dеutge doemyeon I do, I do

Usеumyeo daedapae jwo I do, I do

[Verse 2]

Duri anin urin eotteon moseubilkka (Ooh)

Kkok hanain geot gachi seororeul jal ara (ara)

Sueopsi maneun gieokdeuri ttokgateul neowa na

Sangsangman haenneunde da irwojin geot gata

Neon amugeona magu bireodo dwae

Naega jeonbu deutgo irwojulge

Jeo byeoreul gatgo sipda malhamyeon ttada julge

Mameuroman honja bireodo dwae

Malhaejul ttaekkaji gidarilge

Ne maeumi nune boyeosseum hae (haneure jeo byeoldeulcheoreom)

[Chorus]

Sowon billae? byeol tteoreojinda (ne yeopeuro)

Jamkkanira tto nochyeotjiman (Oh-oh, oh)

Geumbang deo tteoreojigetji

Bami kkeunnal ttaekkaji

Wonhaneun ge ttak hanande nan

Nae sowon deutge doemyeon, I do, I do (Mm)

Useumyeo daedapae jwo, I do, I do

[Bridge]

Neoman jotamyeon joa geuge mworado

Nega gandamyeon ttaraga eodil gandaedo

Oraen sigan heulleogado

Hamkke isseumyeon jokesseo

Neoneun na nan ne yeopeseo

[Chorus]

Sowon billae? byeol tteoreojinda (dasi nege onda)

Jamkkanira tto nochyeotjiman (neol boneura nochyeotji)

Ijen mwo sanggwaneopgetji

Imi nunchichaesseuni

Wonhaneun geon neo hanappunya (neoppuniya)

Yeongwonhi hamkkehae jwo, I do, I do (I do, I do)

Useumyeo daedapae jwo, I do, I do

I do, I do

Terjemahan:

Malam yang tenang ini, satu-satunya cahaya terang hanyalah bintang-bintang

Lagu yang indah dengan suara lembut serangga di rerumputan

Kehangatanmu sedikit bersandar di bahuku

Itu membuat hatiku bersemangat tanpa alasan