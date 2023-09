Lirik dan Terjemahan Lagu My Love Mine All Mine - Mitski: Cause My Love is Mine, All Mine

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu My Love Mine All Mine yang dinyanyikan oleh Mitski.

Lagu My Love Mine All Mine telah dirilis pada 15 September 2023.

Diketahui, lagu My Love Mine All Mine merupakan single ketujuh dalam album yang bertajuk The Land Is Inhospitable and So Are We.

Official video lagu My Love Mine All Mine telah dirilis di YouTube Mitski pada 15 September 2023.

Lirik Lagu My Love Mine All Mine - Mitski:

[Verse 1]

Moon, a hole of light

Through the big top tent up high

Here before and after me

Shinin' down on me

Moon, tell me if I could

Send up my heart to you?

So, when I die, which I must do

Could it shine down here with you?

[Chorus]

'Cause my love is mine, all mine

I love, my, my, mine

Nothing in the world belongs to me

But my love, mine, all mine, all mine

[Verse 2]

My baby here on earth

Showed me what my heart was worth

So, when it comes to be my turn

Could you shine it down here for her?

[Chorus]

'Cause my love is mine, all mine

I love, my, my, mine

Nothing in the world belongs to me

But my love, mine, all mine

Nothing in the world is mine for free

But my love, mine, all mine, all mine

Terjemahan Lagu My Love Mine All Mine - Mitski:

Bulan yang menjadi sebuah lubang dari cahaya

Melalui tenda besar yang dibangun tinggi

Sebelum dan sesudah diriku

Menyinariku

Bulan, tolong beri tahu aku apakah aku bisa

Mengirimkan hatiku kepadamu?

Jadi, ketika aku mati, apa yang harus aku lakukan

Mungkinkah hati itu bersinar di sini bersamamu?

Karena cintaku adalah milikku, milikku sepenuhnya

Aku mencintai semua yang aku miliki

Tidak ada satupun hal yang menjadi milikku

Tetapi cintaku, milikku sepenuhnya

Sayangku yang ada di muka bumi

Tunjukkan kepadaku betapa berharganya hatiku

Jadi, tibalah giliranku

Bisakah kamu menyinarinya di sini untuknya?

Karena cintaku adalah milikku, milikku sepenuhnya

Aku mencintai semua yang aku miliki

Tidak ada satupun hal yang menjadi milikku

Tetapi cintaku, milikku sepenuhnya

Tidak ada satupun hal yang menjadi milikku secara fratis

Tetapi cintaku, milikku sepenuhnya

