Lirik Lagu dan Terjemahan Bye Bye - Mariah Carey: I Thought You Were so Strong

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Bye Bye yang dipopulerkan oleh penyanyi Mariah Carey.

Lagu Bye Bye dirilis pada 15 April 2008 dalam album yang bertajuk 'E=MC2'.

Lirik lagu Bye Bye ditulis oleh Mariah Carey bersama penulis lagu Johnta Austin dan StarGate.

Lagu pop berdurasi 4 menit 31 detik milik Mariah Carey itu telah ditonton sebanyak 1525,8 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Bye Bye yang dipopulerkan oleh Mariah Carey lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Makeba - Jain: Ooh-ee, Makeba, Ma Che Bella

This is for my peoples who just lost somebody

Lagu ini untuk mereka yang baru kehilangan seseorang

Your best friend, your baby, your man, or your lady

Sahabat, kekasih, suami, atau istri

Put your hand way up high

Angkat tanganmu tinggi-tinggi

We will never say bye (no, no, no)

Kita takkan pernah ucapkan selamat tinggal

Mamas, daddies, sisters, brothers, friends and cousins

Mama, ayah, saudari, saudara, teman dan sepupu

This is for my peoples who lost their grandmothers

Lagu ini untuk mereka yang kehilangan nenek mereka

Lift your head to the sky

Dongakkan kepalamu ke langit

'Cause we will never say bye

Karena kita takkan pernah ucapkan selamat tinggal

As a child there were them times

Saat ku masih kecil dulu, ada waktu