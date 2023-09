Sempat Menghilang, Vidi Aldiano Kabarkan Kankernya Kini Menyebar ke Beberapa Titik: Nggak Boleh Cupu

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Vidi Aldiano kini mengabarkan kanker ginjal yang diidapnya selama tiga tahun terakhir sudah menyebar ke beberapa titik.

Setelah sebelumnya sempat menghilang hingga tak pernah membahas soal kondisi kesehatannya, kini Vidi Aldiano kembali dengan kabar yang kurang baik.

Informasi terbaru soal kesehatannya itu ia unggah melalui akun Instagram pribadinya, @vidialdiano, Senin (18/9/2023).

Dalam unggahan, Vidi Aldiano berfoto saat menjalani perawatan intensif atau yang ia sebut sebagai 'spa day'.

Suami Sheila Dara Aisha ini mengunggah foto saat di ruang medis dengan jarum infus di tangan.

Sementara, sang ibu merangkul dari belakang, seolah untuk menguatkan Vidi Aldiano yang tersenyum ke arah kamera.

Dalam caption, Vidi mencurahkan isi hatinya sebagai seorang pejuang kanker selama tiga tahun terakhir.

Awalnya, pelantun Nuansa Bening itu tak mau membagikan apapun soal kondisi kesehatannya.

Namun kini Vidi berubah pikiran dan memilih berbagi soal kondisi terbarunya, di mana kanker yang diidapnya sudah menyebar ke beberapa titik.

"Another "spa day" for me. Sorry but its gonna be another long post.

Sudah memasuki tahun ketiga dimana gue menjadi 'Cancer-warrior'. Jarang sebenernya mau update hal-hal seperti ini, tapi hari ini I just feel like sharing.

Mungkin banyak yang belum tahu bahwa tahun lalu, titipan Tuhan berupa kanker ini sudah menyebar ke beberapa titik," tulisnya, dikutip Tribunnews Selasa (19/9/2023).

Atas kondisinya ini, Vidi mulai menjalani perawatan intensif setiap tiga minggu sekali.

"Sehingga mengharuskan gue akhirnya punya appointment spa day ini tiap 3 minggu. Seiring waktu berjalan," lanjutnya.