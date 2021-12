Virtual Duathlon Ajang Masyarakat Hidup Sehat Mulai 2022

Senior Director and Country General Manager, Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi, dalam konferensi virtual Kamis (10/12/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menutup tahun 2021, kegiatan virtual Duathlon digelar Herbalife.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengajak lebih banyak orang dalam menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

Gelaran ini pertama digelar pada 2020, dan diikuti 3.000 orang peserta.

Perusahaan nutrisi global ini, mengumumkan akan kembali menggelar kegiatan “The Herbalife Nutrition Virtual Duathlon 2021” di Indonesia.

Ajang lomba yang menggabungkan dua cabang olahraga atletik yaitu lari dan sepeda ini selaras dengan kampanye perusahaan Get Moving with Good Nutrition di Indonesia, sekaligus menjawab tingginya permintaan masyarakat akan even olahraga virtual.

"Ajang ini adalah jawaban atas tingginya permintaan dari masyarakat serta para penggemar olahraga, dan kami bangga dapat konsisten mendukung gaya hidup sehat dan aktif mereka selama masa yang penuh tantangan ini," ujar Senior Director and Country General Manager, Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi, dalam konferensi virtual Kamis (10/12/2021).

Kegiatan ini juga untuk mengkampanyekan gaya hidup aktif dan sehat, didukung nutrisi yang baik, serta membantu masyarakat memulai kembali kebiasaan positif dalam mengonsumsi nutrisi yang baik dan kebiasaan hidup aktif.

"Juga memberikan semangat satu sama lain untuk memulai perjalanan hidup sehat mereka," ujar Andam Dewi.

Sebelumnya, masyarakat umum telah melakukan registrasi kit selama 12 November – 10 Desember 2021 untuk kemudian berlomba secara virtual mulai 10 - 31 Desember 2021.