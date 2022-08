Kevin Sanjaya dan Valencia Lamaran Sewa Stadion, Tak Kebayang Nikahnya Bagaimana? Trending Twitter

TRIBUNNEWS.COM- Pebulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo di hari ulang tahunnya.

Melamar Valencia Tanoesoedibjo, membuat nama Kevin Sanjaya Sukamuljo sempat trending di Twitter Indonesia pada Selasa (2/8/20220).

Banyak pecinta bulu tangkis Indonesia yang merasa surprise dengan acara Kevin Sanjaya yang melamar Valencia Tanoesoedibjo.

"MD (ganda putra, red) favorit gua lamaran. Dia yg ulang tahun, dia yg suprisein se-Indonesia. Congratulations both of you, Kevin Sanjaya - ci Valencia," tulis salah seorang penggemar bulu tangkis Indonesia di Twitter.

"Diam seperti kulkas 2 pintu, Bergerak jadi mantu pak hary tanoe, Kevin bukan kaleng2 sat set sat set, Congratulations kevin valen i'm happy for you," tulis fan lainnya.

"Lamaran kevin sanjaya dama valencia tanoesoedibjo bikin salting euy" kata yang lainnya.

"Story ko Marcus jugaa ada, happy birthday dan congratulations. kirain apaa bingung udah happybday ko tambah congratulations, and then surprise. Selamat Kevin Sanjaya Sukamuljo Dan Ci Valen, Kevin bener bener tiba tiba bikin kaget yakk hari ini," tulis yang lainnya.

"Kevin Sanjaya Sukamuljo, lu yang lamaran semua BL pada baper dan terharu woiiii"

"Yg bener Kevin sanjaya & ci valen lamaran? Congrats, Utk para cewek2 jadi hari patah hati nasional dong," tulis yang lainnya lagi.

"Gua seneng & kaget liat Kevin Sanjaya lamaran, Akhirnya liat biasku di badminton bahagia bareng pasangannya ke jenjang lebih serius. sekali lagi SELAMAT KEVIN SANJAYA," kata fans lainnya.