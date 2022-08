Momen Kevin Sanjaya Berlutut di Hadapan Valencia Tanoesudibjo, Salting Dikecup Balik Calon Istri?

Momen Kevin Sanjaya Berlutut di Hadapan Valencia, Salting Dikecup Balik Sang Calon Istri?

TRIBUNNEWS.COM - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya, melamar kekasihnya, Valencia Tanoesoedibjo lewat cara yang terhitung romantis.

Kevin Sanjaya menyiapkan stadion Jakarta International Stadium (JIS) khusus untuk melamar Valencia Tanoesoedibjo pada momen istimewa, hari kelahirannya, Selasa (2/8/2022).

Di tengah sebuah altar yang dibuat khusus di tengah lapangan stadion JIS, Kevin Sanjaya berlutut di depan Valencia Tanoesoedibjo untuk meminta sang kekasih menjadi istrinya.

Baca juga: Kevin Sanjaya Melamar Valencia Tanoesoedibjo di Hari Ulang Tahun: She Said Yes

Dari foto-foto yang berseliweran di media sosial, sambil berlutut Kevin Sanjaya terlihat menggenggam tangan Valencia Tanoesoedibjo.

Pada satu foto, di momen selanjutnya Kevin Sanjaya terlihat menyematkan sesuatu di jari Valencia Tanoesoedibjo.

Sepertinya, ajuan Kevin Sanjaya untuk meminta Valencia menjadi istrinya berbalas kata 'iya'.

Hal itu ditunjukkan oleh momen videotron stadion yang menunjukkan kalimat 'She Said Yes'.

Setelah menyematkan sesuatu ke jari Valencia, sebelum berdiri, Kevin Sanjaya yang masih berlutut, mendapat kecupan di kening dari Valencia Tanoesoedibjo.

Pada foto berikutnya, Kevin Sanjaya terlihat berdiri, memeluk Valencia dan mencium keningnya di altar yang berada di tengah lapangan sepakbola.

Baca juga: Kevin Jaya Ulang Tahun ke-27, Si Tangan Petir yang Dapat Video Romantis dari Sang Kekasih