Link Live Streaming RCTI Timnas Futsal Indonesia vs Iran, Gratis

Berikut link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Piala Asia Futsal 2022 - Skuat Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Iran Piala Asia Futsal 2022 RCTI+ malam ini.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Iran di Piala Asia Futsal 2022 bakal digelar di Saad Al Abdullah Hall pada Rabu, (28/9/2022) malam WIB.

Timnas Futsal Indonesia bakal memulai kiprahnya di Piala Asia Futsal 2022 hari ini, Rabu, (28/9/2022).

Duel Timnas Futsal Indonesia vs Iran dijadwalkan kick off pukul 21.00 WIB disiarkan langsung di MNCTV dan RCTI Plus.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Iran Piala Asia 2022 Hari Ini, Live MNC & RCTI+

Keberangkatan Timnas Futsal Indonesia menuju Vietnam selaku tuan rumah SEA Games 2022 (Instagram @Dimasbagusk)

Link di sini

Link di sini

Link di sini

Dapat dibilang, Iran merupakan raksasa-nya futsal Asia.

Pasalnya, Iran menjadi negara paling sukses sepanjang sejarah Piala Asia Futsal dengan 12 gelar juara yang sukses mereka kumpulkan.

Prestasi Iran tak hanya mentok di Asia, namun juga di kancah yang lebih bergengsi yaitu Piala Dunia Futsal.