Live Streaming Final French Open 2022 Hari Ini, Indonesia Jadi Penonton Saja, Saksikan Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link live streaming laga final French Open 2022 yang digelar hari ini, Minggu (30/10/2022) mulai pukul 19.00 WIB.

Kontingen bulu tangkis Indonesia hanya jadi penonton saja lantaran tak bisa meloloskan satu wakil pun ke partai final French Open 2022.

Pada laga pembuka, duel sesama negara akan tersaji saat Viktor Axelsen bertemu Rasmus Gemke di final sektor tunggal putra French Open 2022.

Pebulu tangkis asal Denmark itu akan saling sikut untuk memperebutkan gelar juara French Open 2022.

Dilanjutkan, laga tak kalah seru yang mempertemukan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) di sektor ganda putri.

Laga ketiga akan menyajikan laga antara Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) melawan Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda) di nomor ganda campuran.

Lalu, pertempuran Carolina Marin (Spanyol) vs He Bingjiao (China) menjadi sajian laga keempat di tunggal putra.

Final French Open 2022 akan ditutup oleh duel antara Satwiksairaj Rankirredy/Chirag Shetty (India) vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan) di sektor ganda putra.

Keseruan laga final French Open 2022 dapat anda saksikan secara langsung Live INews TV dan streaming KVision Plus mulai pukul 19.00 WIB.

Jadwal Final French Open 2022 Hari Ini, Minggu (30/10/2022):

MS - Viktor Axelsen (1/Denmark) vs Rasmus Gemke (Denmark), mulai pukul 19.00 WIB

WD - Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (4/Jepang) - followed by

XD - Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (3China) vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda) - followed by

WS - Carolina Marin (4/Spanyol) vs He Bing Jiao (8/China) - followed by

MD - Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (7/India) vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan) - followed by

Live Streaming Final French Open 2022:

