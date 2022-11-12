WSBK

Jadwal WSBK Mandalika 2022 dan Jam Tayang Trans7: Race 1 Hari Ini Pukul 12.30 WIB

Jadwal siaran langsung WSBK Mandalika 2022 live Trans7 di mana race 1 bertajuk penentuan gelar juara dunia dimulai pukul 12.30 WIB.

Penulis: Drajat Sugiri
zoom-inlihat foto Jadwal WSBK Mandalika 2022 dan Jam Tayang Trans7: Race 1 Hari Ini Pukul 12.30 WIB
Vincent Jannink / ANP / AFP
Jadwal WSBK Mandalika 2022 hari ini - Pembalap Ducati asal Spanyol, Alvaro Bautista bertanding dalam Kejuaraan Dunia Superbike di Sirkuit TT di Assen pada 24 April 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal World Superbike (WSBK) Mandalika 2022 akan menggelar race 1 hari ini, Sabtu (12/1/2022) di Pertamina Mandalika International Circuit.

Siaran langsung balapan WSBK Mandalika 2022 dapat disaksikan live Trans7 maupun via streaming Vision Plus mulai pukul 10.45 WIB.

Jadwal balapan WSBK Mandalika 2022 bertajuk 'final pertama' perburuan gelar juara dunia melibatkan Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea dimulai pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Jadwal WSBK Mandalika 2022 & Jam Tayang di Trans7: Peluang Bautista Juara di Indonesia

Jadwal WSBK Mandalika 2022

Sabtu, 12 November 2022

Pukul 07.30-08.00 WIB: FP3 World Superbike
Pukul 08.55-09.15 WIB: Superpole (kualifikasi) World Supersport
Pukul 09.40-09.55 WIB: Superpole (kualifikasi) WorldSuperbike
Pukul 11.00 WIB: Race 1 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 1 World Superbike

Minggu, 13 November 2022

Pukul 09.30 WIB: Sprint Race World Superbike
Pukul 11.00 WIB: Race 2 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 2 World Superbike

Link Live Streaming

Trans7>>>

Vision Plus>>>

Perburuan Gelar Juara Dunia

Alvaro Bautista berpeluang memastikan gelar juara dunia WSBK 2022 ketika Race 1.

Saat ini, pembalap asal Spanyol tersebut memuncaki klasemen WSBK 2022 bermodal 507 poin.

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Sumber: TribunSolo.com
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Mandalika
World Superbike
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