WSBK
Jadwal WSBK Mandalika 2022 dan Jam Tayang Trans7: Race 1 Hari Ini Pukul 12.30 WIB
Jadwal siaran langsung WSBK Mandalika 2022 live Trans7 di mana race 1 bertajuk penentuan gelar juara dunia dimulai pukul 12.30 WIB.
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Jadwal World Superbike (WSBK) Mandalika 2022 akan menggelar race 1 hari ini, Sabtu (12/1/2022) di Pertamina Mandalika International Circuit.
Siaran langsung balapan WSBK Mandalika 2022 dapat disaksikan live Trans7 maupun via streaming Vision Plus mulai pukul 10.45 WIB.
Jadwal balapan WSBK Mandalika 2022 bertajuk 'final pertama' perburuan gelar juara dunia melibatkan Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea dimulai pukul 12.30 WIB.
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Sabtu, 12 November 2022
Pukul 07.30-08.00 WIB: FP3 World Superbike
Pukul 08.55-09.15 WIB: Superpole (kualifikasi) World Supersport
Pukul 09.40-09.55 WIB: Superpole (kualifikasi) WorldSuperbike
Pukul 11.00 WIB: Race 1 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 1 World Superbike
Minggu, 13 November 2022
Pukul 09.30 WIB: Sprint Race World Superbike
Pukul 11.00 WIB: Race 2 World Supersport
Pukul 12.30 WIB: Race 2 World Superbike
Link Live Streaming
Perburuan Gelar Juara Dunia
Alvaro Bautista berpeluang memastikan gelar juara dunia WSBK 2022 ketika Race 1.
Saat ini, pembalap asal Spanyol tersebut memuncaki klasemen WSBK 2022 bermodal 507 poin.