Rekap Klasemen BWF World Tour Finals 2022: Ginting, Fajar/Rian & Ahsan/Hendra Posisi Puncak

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen BWF World Tour Finals 2022 setelah menyelesaikan seluruh pertandingan fase grup, Kamis (8/12/2022).

Mengacu tabel klasemen BWF World Tour Finals 2022 ada 3 wakil dari Indonesia yang berhasil memimpin posisi puncak.

Pertama wakil tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi penguasa Grup B setelah menyapu bersih 2 kemenangan.

Begitupun 2 wakil ganda putra Indonesia, Mohamad Ahsan/Hendra Ahsan, Fajar Alfian/Rian Ardianto yang juga memuncaki klasemen masing-masing grupnya.

Berikut Klasemen BWF World Tour Finals 2022

(*) Keterangan: posisi, nama atlet, jumlah bermain, kemenangan-kekalahan, jumlah gim, poin keseluruhan didapatkan-poin kemenangan lawan

Regu Tunggal Putri

Grup A

1. Chen Yu Fei (China) | 1 | 2 | 1-1 | 3-2 | 88-93

2. Akane Yamaguchi (Jepang) | 1 | 2 | 1-1 | 2-2 | 79-76

3. Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) | 1 | 2 | 1-1 | 3-3 | 96-99

4. An Se Young | 1 | 2 | 1-1 | 2-33 | 87-82

Match 1

Akane vs An Se: 21-18

Gregoria vs Chen Yu: 21-9, 14-21, 21-16

Match 2

Chen vs Akane: 21-19, 21-18

An se vs Gregoria: 21-9, 11-21, 21-10

Grup B

1. He Bing Jiao (China) | 2 | 2 | 2-0 | 4-0 | 87-77

2. Ratchanok Intanon (Thailand) | 1 | 2 | 1-1 | 2-2 | 81-73

3. Tai Tzu Ying (Taipei) | 1 | 2 | 1-1 | 2-2 | 81-78

4. Busanan Ongbamarungphan (Thailand) | 0 | 2 | 0-2 | 0-4 | 64-85

Match 1

Ratchanok vs Busanan: 21-19, 21-19

He Bing vs Tzu Ying: 21-15, 21-13

Match 2

He Bing vs Ratchanok: 21-17, 24-22

Tzu Ying vs Busanan: 22-20, 21-16

Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan kompatriotnya, Jonatan Christie di partai pembuka grup B dalam laga yang dihelat di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (7/12/2022) (Dok. PBSI)

Regu Tunggal Putra

Grup A

1. Viktor Axelsen (Denmark) | 2 | 2 | 2-0 | 4-0 | 84-44

2. Lu Guang Zu (China) | 1 | 2 | 1-1 | 2-3 | 85-103

3. Kodai Naraoka (Jepang) | 1 | 2 | 1-1 | 2-3 | 71-92

4. Prannoy H. S (India) | 0 | 2 | 0-2 | 2-4 | 111-112

Match 1

Naraoka vs Prannoy: 21-12, 9-21, 21-17

Axelsen vs Lu: 21-13, 21-11

Match 2

Axelsen vs Naraoka: 21-5, 21-15

Lu vs Prannoy: 23-21, 17-21, 21-19

Grup B

1. Anthony sinisuka Ginting (Indonesia) | 2 | 2 | 2-0 | 4-2 | 102-94

2. Jonatan Christie (Indonesia) | 1 | 2 | 3-3 | 3-3 | 99-99

3. Loh Kean Yew (Singapura) | 1 | 2 | 1-1 | 3-2 | 93-91

4. Chou Tien Chen (Taipei) | 0 | 2 | 0-2 | 1-4 | 86-96

Match 1

Ginting vs Jojo: 6-21, 21-10, 21-9

Loh vs Chou: 21-15, 21-17