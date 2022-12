BWF Unggah Foto Lemari Medali Marcus Gideon, Bakal jadi Episode Perdana Badminton Unlimited 2023

TRIBUNNEWS.COM - Program wawancara Badminton World Federation (BWF) dengan pebulutangkis papan atas dan momen sorotan sepanjang turnamen akan kembali hadir pada musim 2023.

Program tersebut bernama 'Badminton Unlimited' yang rutin diunggah di akun YouTube BWF TV.

Badminton Unlimited ini telah mencapai episode ke 465 yang dirilis pada Kamis (15/12/2022).

Kali ini giliran ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon yang akan menjadi bintang tamu dalam program ini.

BWF telah memberikan spoiler terkait episode terbaru mereka untuk tahun 2023.

Melalui akun Instagram BWF, tampak mengumumkan bintang tamu mereka dengan sebuah foto.

Foto yang diunggah adalah deretan medali dan trofi yang tersusun rapih di sebuah lemari kaca.

Puluhan medali hingga piringan dari berbagai turnamen ini adalah hasil kerja keras dari Marcus Gideon.

Bahkan, boneka-boneka maskot setiap pertandingan masih terjaga di sudut lemarinya.

Rupanya foto tersebut diambil oleh tim BWF saat mengunjungi rumah Marcus Gideon.

"Commitmen is the foundation of great accomplishments, (komitmen adalah dasar dari pencapaian besar)," tulis @bwf.official, Jumat (16/12/2022) siang.

"Stay tuned for the 1st episode of #BadmintonUnlimited year 2023 featuring Marcus Fernaldi Gideon. (Nantikan episode perdana Badminton Unlimited tahun 2023 bersama Marcus Fernaldi Gideon," tutup BWF.

BWF juga menandai akun Instagram Marcus Gideon dalam foto tersebut.

Profil Marcus Gideon