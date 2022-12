Jadwal Proliga 2023 Putaran Kedua Live Moji: Tanding di Gresik, Malang dan Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal lengkap Poliga 2023 putaran kedua yang akan berlangsung di tiga kota pada 2-19 Februari 2023

Venue Proliga 2023 putaran kedua meliputi GOR Tri Dharma (Gresik), GOR Ken Arok (Malang) dan GOR Among Rogo (Yogyakarta).

Seluruh pertandingan kompetisi tertinggi voli Indonesia Proliga 2023 dapat disaksikan live Moji, Champions TV dan streaming Vidio.com.

Jadwal Proliga 2023 Putaran Kedua (@volimaniajatim)

Pekan 4 (GOR Tri Dharma, Gresik)

Kamis, 2 Februari 2023

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra)

Jumat, 3 Februari 2023

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra)

18.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

Sabtu, 4 Februari 2023

12.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri)

14.00 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra)

16.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra)

Minggu, 5 Februari 2023

12.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra)

14.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN (putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator (putra)

Baca juga: 3 Fakta Julieta Lazcano, Spiker Gresik Petrokimia di Proliga 2023 yang Idolakan Lionel Messi

Pekan 5 (GOR Ken Arok, Malang)