Jadwal & Drawing Indonesia Masters 2023: Fajar/Rian vs Pram/Yere, Praveen/Melati Comeback

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Indonesia Masters 2023 dimulai pada tanggal 24-29 Januari mendatang.

Bertempat di Istora Senayan, Jakarta, kontingen Indonesia bakal menurunkan pemain terbaiknya seperti Fajar/Rian hingga comeback-nya Praveen Jordan/Melati Daeva.

Menilik hasil drawing Fajar/Rian bakal bentrok dengan rekan kompatriotnya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Baca juga: Jadwal & Hasil Drawing Malaysia Open 2023: Minions Tanding, Pram/Yere Comeback

Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat berlaga di babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022, Tokyo, Jepang, Kamis (25/8/2022). (Sumber: Media Humas PBSI)

Bakal melakoni perang saudara, duel tersebut bakal jadi pembuktian kedua kubu.

Dari Fajar/Rian bakal membuktikan bahwa mereka saat ini layak menduduki singgasana sebagai ranking 1 dunia.

Sementara Pram/Yere pembuktian tampil sangar di hadapan publik setelah di edisi sebelumnya batal mentas gegara cedera.

Di kubu ganda campuran bakal ada aksi dari pasangan yang sempat menepi di tahun 2022 yaitu Praveen/Melati.

Pasangan besutan PB Djarum ini bakal kembali unjuk gigi di Istora setelah nampaknya pulih dari cedera.

Berikut Hasil Drawing Indonesia Masters 2023

Tunggal Putra

- Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)

- Jonatan Christie vs Nhat Nguyen (Irlandia)

- Shesar Hiren Rhustavito vs Kidambi Srikanth (India)

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Chou Tien Chen (Taiwan)

- [Kualifikasi] Tommy Sugiarto vs Sammer Verma (India)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung vs Q1

Ganda Putra