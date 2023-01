Live Streaming Proliga 2023 Tayang Moji TV Jam 14.00 WIB, Link Gratis di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming pertandingan Proliga 2023 Bandung hari kedua menyuguhkan tiga pertandingan, Jumat (6/1/2023).

Ketiga pertandingan Proliga 2023 hari ini meliputi Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank, dan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Siaran langsung Proliga 2023 Bandung di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat tayang di Moji TV mulai pukul 14.00 WIB. Volimania Tanah Air juga bisa menyaksikan via live streaming Vidio, gratis.

Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Proliga 2023 hari ini akan kembali hadir tiga laga.

Bagian putri akan menghadirkan duel Jakarta Popsivo Polwan melawan Jakarta Pertamina Fastron.

Sedangkan di sektor putra, pertandingan yang akan berlangsung adalah Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank