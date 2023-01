Hasil Proliga 2023: Menang 3-1, Surabaya BIN Samator Bikin Kudus Sukun Badak Puasa Kemenangan Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Surabaya BIN Samator berhasil memetik kemenangan perdana di Proliga 2023 setelah menumbangkan Kudus Sukun Badak 3-1, Sabtu (7/1/2023).

Hasil Proliga 2023 putra antara Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat, berakhir lewat skor (19-25, 25-18, 16-25 dan 22-25)

Kemenangan ini menjadi hasil positif pertama diraih Surabaya BIN Samator di Proliga 2023.

Pasalnya pada laga pertama, Rivan Nurmulki dkk menelan kekalahan 3-2 dari tim Bumi Sriwijaya, Palembang Bank Sumsel Babel.

Sebaliknya untuk Kudus Sukun Badak memperpanjang puasa kemenangan.

Tim asal Jawa Tengah meraih dua kekalahan beruntun, di mana pada laga perdana, Bastian Tamtomo cs takluk di tangan Jakarta STIN BIN 3-1.

Artinya, Kudus Sukun Badak belum beranjak dari posisi juru kunci klasemen Proliga 2023 putra.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri) (23-25, 21-25, 25-20 dan 29-31).

Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra) (19-25, 25-18, 16-25 dan 22-25)

16.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Jalan Pertandingan

Surabaya BIN Samator (SBS) dan Kudus Sukun Badak (KSB) sama-sama belum memetik kemenangan di laga perdana proliga 2023.

Pada pertandingan keduanya, baik SBS dan KSB langsung menurunkan kekuatan tempur terbaiknya.

Surabaya BIN Samator menggebrak lewat spiker andalan, Rivan Nurmulki. Sedangkan tim lawan asal Jawa Tengah, mengandalkan Aji Maulana untuk mengatur variasi serangan.

Namun Samator, tim paling sukses di ajang Proliga berhasil tampil lebih solid di set pertama.