Link Live Streaming Proliga 2023 Lengkap Rekap Hasil dan Klasemen, Tonton Gratis di HP

TRIBUNNEWS.COM - Pertandingan Proliga 2023 hari ini menyuguhkan empat pertandingan dapat disaksikan via live streaming, gratis di hp, Sabtu (7/1/2023).

Satu di antara laga yang diprediksi berlangsung seru ialah Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator, lantaran kedua tim belum meraih kemenangan.

Siaran langsung Proliga 2023 Bandung di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat tayang Moji TV mulai pukul 12.00 WIB.

Volimania Tanah Air juga bisa menyaksikan via live streaming Vidio.vom

Baca juga: Jadwal Proliga 2023 Hari Ini: Surabaya BIN Samator & Jakarta Pertamina Fastron Tanding, Live Moji

Link Live Streaming

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>

MOJI>>>>

Link Pantau Hasil Proliga 2023

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>

Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra)

16.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Laga dibuka dari bagian putri. Tersaji pertarungan antara Jakarta Elektrik PLN melawan penatang baru, Jakarta BIN.