Jadwal & Hasil Drawing Thailand Masters 2023: Panggung Pemain Muda Siap Unjuk Gigi

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal dan hasil drawing Thailand Masters 2023 yang akan menggelar pertandingan pada tanggal 31 Januari hingga 5 Februari..

Gelaran berlevel super 300 ini bakal dihelat di Bangkok, Thailand dan Indonesia menurunkan 17 wakilnya.

Rata-rata, kontingen Indonesia akan diperkuat oleh pemain muda yang akan unjuk gigi di Negeri Gajah Putih.

Seperti dari tunggal putri bakal ada Putri Kusuma Wardani hingga tunggal putra diperkuat Christian Adinata.

Baca juga: Jadwal & Drawing Indonesia Masters 2023: Fajar/Rian vs Pram/Yere, Praveen/Melati Comeback

Aksi dari pasangan muda, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri ketika bertarung di partai perdana gelaran Badminton Asia Championship (BAC) 2022. (Website pbsi.id)

Namun tetap akan ada wakil andalan seperti Bagas/Fikri, Pram/Yere, hingga Leo/Daniel di sektor ganda putra.

Di ganda putri, Lanny/Ribka dan Febriana/Amalia bakal beraksi.

Terakhir sektor ganda campuran diperkuat Rehan/Lisa hingga Dejan/Gloria.

Drawing Thailand Masters 2023

Tunggal Putra

- Christian Adinata vs Magbus Johannesen (Denmark) [Kualifikasi]

- Tommy Sugiarto vs Lu Chia Hung (Taiwan) [Kualifikasi]

Tunggal Putri

- Putri Kusuma Wardani vs Beiwen Zhang (Amerika)

- Komang Ayu Cahya Dewi vs Thet Htar Thuzar (Myanmar) [Kualifikasi]

Ganda Putra

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Torjus Flaatten/Vegard Rikheim (Norwegia)

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Pharanyu Kosamaang Worrapol Thongsa-Nga (Thailand)

- Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Q1

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark)

- Muhammad Rayhan Nur Fadillah/Rahmat Hidayat vs Boon Xin Yuan Wong Tien Ci (Malaysia) [Kualifikasi]

Selebrasi dari pasangan anyar ganda putri Indonesia, Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari ketika mentas di Indonesia International Challenge 2022. (Website pbsi.id)

Ganda Putri

- Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Ng Tsz Yau/Tsang Hiu Yan (Hongkong)

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Q1

- Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose vs Q2

Ganda Campuran

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Reddy B. Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India)

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Q1

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Q2

- Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching (Taiwan)

- Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow vs Cheng Xing/Chen Fang Hui (China) [Kualifikasi]

(Tribunnews.com/Niken)