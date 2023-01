Hasil Proliga 2023 - Gagal Comeback, Gresik Petrokimia Takluk 3-1 di Tangan Jakarta BIN

TRIBUNNEWS.COM - Hasil mengecewakan diraih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia setelah menelan kekalahan 3-1 dari Jakarta BIN di Proliga 2023 seri Purwokerto, Jumat (13/1/2023).

Tersaji di GOR Satria, hasil Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN berakhir dengan skor 18-25, 23-25, 25-18, dan 18-25.

Gresik Petrokimia sejatinya sempat memperkecil ketertinggalan di set ketiga. Namun runner-up Proliga 2022 ini gagal memanfaatkan set penentu untuk bisa memaksakan laga berlanjut ke set lima.

Dengan hasil ini, Gresik Petrokimia belum beranjak dari empat klasemen Proliga 2023 putri. Hany Budiarti mengemas dua angka.

Sedangkan Jakarta BIN, tambahan poin penuh membuat Ratri Wulandari menyamai perolehan Bandung BJB Tandamata yang duduk di peringkat kedua.

Baik Jakarta BIN dan Bandung BJB mengoleksi poin yang sama, yakni enam.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Purwokerto

Jumat, (13/1/2023)

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN (Putri) (18-25, 23-25, 25-18, 18-25)

16.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Selebrasi pemain Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga 2023. (Instagram @petrovoli_)

Gresik Petrokimia mengawali set pertama dengan kekalahan. Tampil full tim, Gresik Petrokimia gagal membendung kedigdayaan Jakarta BIN.

Ratri Wulandari menjadi protagonis di set pertama lantaran smash-smash kerasnya menghasilkan poin bagi Jakarta BIN.

Hasilnya, mereka menutup set pertama dengan kemenangan 18-25.

Dominasi Jakarta BIN berlanjut di set kedua. Tim pendatang baru di Proliga 2023 ini berhasil mengubah keunggulan menjadi 0-2 setelah mengalahkan Hany Budiarti lewat angka 23-25.

GPP berusaha bangkit di set ketiga, tampil lebih solid.