Hasil Proliga 2023 Putri: Kalahkan JEP 3-1, Jakarta Pertamina Fastron Kokoh di Puncak Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta Pertamina Fastron (JPF) semakin kokoh di puncak klasemen Proliga 2023 sektor putri setelah mengalahkan Jakarta Elektrik PLN (JEP), Sabtu (14/1/2023).

Hasil pertandingan Proliga 2023 antara Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron di GOR Satria, Purwokerto berkesudahan dengan skor 1-3, (25-17, 23-25, 16-25, 20-25).

Tambahan poin penuh membuat Yolla Yuliana dkk mengemas 10 poin. Mereka menduduki posisi pertama di tabel klasemen, unggul empat angka dari pesaing terdekat, Bandung BJB Tandamata.

Kemenangan ini juga mengukir prestasi tersendiri bagi JPF. Pertamina Fastron belum terkalahkan di kandang.

Tepatnya mereka menorehkan dua kemenangan, termasuk saat mengalahkan Bandung BJB Tandamata 3-1.

Sedangkan untuk JEP, mereka belum bisa lepas dari posisi juru kunci.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023

Sabtu, 14 Januari

Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra) (25-23, 23-25, 31-29 dan 25-20)

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri) (25-17, 23-25, 16-25, 20-25)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

Jalan Pertandingan

Jakarta Pertamina Fastron sempat tertinggal di set pertama. Yolla Yuliana dkk mengalami masalah receive sehingga banyak membuang-buang poin.

Sebaliknya, Jakarta Elektrik PLN tampil lebih taktis.

Shindy Sasgia dkk banyak memanfaatkan tocuh out untuk memperoleh poin.

Hasilnya, Jakarta Elektrik PLN berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 25-23.