Live Streaming Proliga 2023, Pantau Hasil Pertandingan di Sini, Nonton Gratis Lewat HP

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming untuk mengetahui hasil Proliga 2023 seri Palembang tersedia dalam artikel ini.

Siaran langsung pertandingan Proliga 2023 terhampar di GOR Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Jumat (20/1/2023) dimulai jam 14.00 WIB.

Volimania Tanah Air dapat menonton Proliga 2023 live Moji TV dan via live streaming Vidio.com, gratis lewat HP.

Proliga 2023 Palembang hari kedua mempertandingan tiga laga, meliputi Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron, Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax dan Surabaya BIN Samator vs Jakarta BNI 46.

Link Live Streaming Proliga 2023

Link Pantau Hasil Proliga 2023

Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Jumat, 20 Januari

14.00 WIB: Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)