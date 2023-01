Jadwal Semifinal India Open 2023 Hari Ini: Jojo vs Axelsen, Ginting & Fajar/Rian Buru Tiket Final

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal semifinal India Open 2023 hari ini, Sabtu (21/1/2023) dimana Indonesia tinggal menyisakan tiga wakil saja.

Ketiga wakil Indonesia yang masih tersisa di India Open 2023 yakni Jonatan Christie, Anthony Ginting dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Keseruan laga semifinal India Open 2023 dapat anda saksikan secara langsung Live INews TV mulai pukul 14.30 WIB.

Fajar Alfian/Rian Ardianto, Anthony Ginting & Viktor Axelsen beraksi lagi di semifinal India Open 2023 hari ini, Sabtu (21/1/2023). (Kolase Tribunnews)

Jadwal Lengkap Semifinal India Open 2023, Sabtu (21/1/2023) Hari Ini:

XD: Wang Yilyu/Huang Dong Ping (4/China) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan)

WS: Akane Yamaguchi (1/Jepang) vs Supanida Katethong (Thailand)

XD: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (1/China) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (3/Jepang)

WS: He Bing Jiao (4/China) vs An Se Young (2/Korea Selatan)

MS: Kunlavut Vitidsarn (8/Thailand) vs Anthony Ginting (6/Indonesia)

WD: Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (8/Malaysia) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (2/Jepang)

MS: Viktor Axelsen (1/Denmark) vs Jonatan Christie (4/Indonesia)

MD: Aaron Chia/Soh Woii Yik (3/Malaysia) vs Fajar Alfian/Rian Ardianto (2/Indonesia)

WD: Chen Qingchen/Jia Yifan (1/China) vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (4/Korea Selatan)

MD: Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) vs Liang Wei King/Wang Chang (China)