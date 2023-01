Live Score India Open 2023 Hari Ini: Ginting & Fajar/Rian Main, Jojo Tantang Axelsen, Pantau di HP

TRIBUNNEWS.COM - Inilah link live score India Open 2023 babak semifinal yang digelar hari ini, Sabtu (21/1/2023).

Sebanyak tiga wakil Indonesia bakal bertanding di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, demi mengamankan tiket final India Open 2023.

Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Perjuangan ketiga wakil Indonesia di partai semifinal India Open 2023 dapat dipantau melalui live score.

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie lolos ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2022 bersama tunggal putra lain dari Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Inilah link live score India Open 2023 babak semifinal yang digelar hari ini, Sabtu (21/1/2023).(DOK: PBSI)

Panggung Balas Dendam Jojo

Di semifinal nanti, Jojo akan menghadapi lawan berat, Viktor Axelsen.

Seperti yang diketahui, Axelsen sukses mendominasi sektor tunggal putra dengan menyabet ranking satu dunia.

Terlebih lagi, Jojo hanya mampu meraih dua kemenangan dibanding dengan Axelsen yang telah enam kali menang.

Terakhir, Jojo dikalahkan Axelsen di ajang Malaysia Open 2022 dengan skor 15-21 22-20 11-21.

Demi tiket final, tentu Jojo sudah menyiapkan strategi yang bisa menahan gempuran serangan Axelsen.

Dikutip dari pbdjarum.org, ia pun mengaku akan berjuang agar bisa menampilkan performa yang ciamik di laga nanti.

“Di semifinal akhirnya saya bisa juga bertemu Viktor."

"Rasanya akan banyak pelajaran yang bisa saya petik dengsn bertemu Viktor."

"Saya pasti akan berjuang untuk menampilkan performa yang terbaik."

"Saya berharap permainan saya besok bisa berjalan sesuai rencana saya."

"Saya siap tampil yang terbaik," kata Jojo.

Jadwal Lengkap Semifinal India Open 2023, Sabtu (21/1/2023) Hari Ini:

XD: Wang Yilyu/Huang Dong Ping (4/China) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan)

WS: Akane Yamaguchi (1/Jepang) vs Supanida Katethong (Thailand)

XD: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (1/China) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (3/Jepang)

WS: He Bing Jiao (4/China) vs An Se Young (2/Korea Selatan)

MS: Kunlavut Vitidsarn (8/Thailand) vs Anthony Ginting (6/Indonesia)

WD: Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (8/Malaysia) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (2/Jepang)

MS: Viktor Axelsen (1/Denmark) vs Jonatan Christie (4/Indonesia)

MD: Aaron Chia/Soh Woii Yik (3/Malaysia) vs Fajar Alfian/Rian Ardianto (2/Indonesia)

WD: Chen Qingchen/Jia Yifan (1/China) vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (4/Korea Selatan)

MD: Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) vs Liang Wei King/Wang Chang (China)

Keterangan:

MS: Tunggal Putra

WS: Tunggal Putri

MD: Ganda Putra

WD: Ganda Putri

XD: Ganda Campuran

