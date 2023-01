Klasemen Proliga 2023 dan Hasil Lengkap Putaran Pertama: Tim Ibu Kota JPF dan JBP Juara

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil lengkap Proliga 2023 putaran pertama dan klasemen baik sektor putra dan putri tersedia dalam artikel ini.

Proliga 2023 Palembang yang menjadi seri penutup putaran pertama, rampung menggelar pertandingan, Minggu (22/1/2023) malam WIB.

Berbagai kejutan mewarnai hasil Proliga 2023 putaran pertama meliputi seri Bandung, Purwokerto dan Palembang.

Tim putra Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi juara Proliga 2023 putaran pertama. Sedangkan sektor putri menempatkan Jakarta Pertamina Fastron sebagai pemuncak klasemen.

Klasemen Proliga 2023

Putra

Klasemen akhir putaran pertama Proliga 2023 sektor putra yang rampung menggelar pertandingan di GOR PSCC Palembang, Minggu (22/1/2023). Proliga 2023 Palembang menjadi penutup seri pertama. (Laman resmi Proliga)

Putri

Klasemen akhir putaran pertama Proliga 2023 sektor putri yang rampung menggelar pertandingan di GOR PSCC Palembang, Minggu (22/1/2023). Jakarta Pertamina Fastron duduki posisi urutan pertama dengan koleksi 13 poin. (Laman resmi Proliga)

Rekap Hasil Proliga 2023 Putaran Pertama

Seri Bandung

Kamis, 5 Januari

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata: 1-3 (19-25, 25-22, 13-25, 18-25)

Jakarta BNI 46 vs Jakarta Lavani Allo Bank: 0-3 (20-25, 23-25, 20-25)

Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel: 2-3 (25-16, 23-25, 17-25, 25-21, 17-19)

Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak: 3-1 (25-22, 25-19, 21-25, 25-20)

Jumat, 6 Januari

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron: 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Lavani Allo Bank: 0-3 (14-25, 25-27, 24-26)

Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel: 3-0 (25-22, 28-26, 25-15)

Sabtu, 7 Januari