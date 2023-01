Jadwal Lengkap Proliga 2023 Putaran Kedua, Bergulir Mulai 2 Februari di Gresik, Malang & Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal lengkap Proliga 2023 putaran kedua.

Seperti yang diketahui, Proliga 2023 telah menyelesaikan putaran pertamanya pada Minggu, (22/1/2023) kemarin.

Putaran pertama Proliga 2023 berlangsung mulai dari 5-22 Januari di Bandung, Purwokerto, dan Palembang.

Selanjutnya, putaran kedua Proliga 2023 bakal berlangsung mulai 2-19 Februari di Gresik, Malang, dan Yogyakarta.

Jakarta Bhayangkara Presisi (Tim Putra) dan Jakarta Pertamina Fastron (Tim Putri) sukses menyegel gelar juara putaran pertama Proliga 2023. Inilah jadwal lengkap Proliga 2023 putaran kedua, bakal berlangsung mulai 2-19 Februari di Gresik, Malang dan Yogyakarta. (Kolase Tribunnews - Instagram @bhayangkaravoli__ dan @jpevolley)

Jadwal Proliga 2023 Putaran II

Pekan 1 - GOR Tri Dharma Gresik

2 Februari 2023

12:00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

14:00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:30 WIB: Putra - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank

3 Februari 2023

14:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN

16:00 WIB: Putra - Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

18:30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

4 Februari 2023

12:00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

14:00 WIB: Putra - Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

16:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: Putra - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN

5 Februari 2023

12:00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46

14:00 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN

16:00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: Putra - Palembang Bank Sumsel Babel vs Surabaya BIN Samator