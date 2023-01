Jadwal Tayang Proliga 2023 Gresik, Cek Harga Tiket di Sini, Tanding Mulai 2 Februari

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal tayang kompetisi elite voli Nasional Proliga 2023 yang telah memasuki putaran kedua, akan menggelar laga di Gresik mulai Kamis (2/2/2023).

Seluruh pertandingan Proliga 2023 Gresik bakal dihelat di GOR Tri Dharma hingga Minggu (5/2/2023).

Siaran langsung Proliga 2023 dapat disaksikan live Moji TV maupun via streaming di Vidio.com.

Jadwal pertandingan Proliga 2023 seri Gresik yang mulai menggelar pertandingan di GOR Tri Dharma mulai Kamis (2/1/2023) hingga Minggu (5/1/2023). (Tangkapan layar laman Loket.com)

Bagi pecinta bola voli Indonesia, dapat menyaksikan pertandingan langsung ke GOR Tri Dharma. Syaratnya harus beli tiket dulu.

Pembelian tiket hanya bisa dilakukan secara online. Tiket Proliga 2023 Gresik sudah bisa diperoleh mulai, Jumat (27/1/2023) hingga Minggu (5/2/2023).

Tiket nonton Proliga 2023 Gresik terbagi menjadi dua kategori, yakni reguler (Rp 100 ribu) dan VIP (Rp 200 ribu).

Jadwal Proliga 2023 Gresik

2 Februari 2023

12:00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

14:00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator

16:00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:30 WIB: Putra - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank

3 Februari 2023

14:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN

16:00 WIB: Putra - Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator

18:30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi

4 Februari 2023

12:00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

14:00 WIB: Putra - Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

16:00 WIB: Putri - Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: Putra - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN

5 Februari 2023