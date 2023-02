Hasil Lengkap Proliga 2023 Hari Ini: JBP Menang Comeback, Debut Yoendri di JPX Gagal Happy Ending

TRIBUNNEWS.COM - Hasil lengkap Proliga 2023 seri Gresik pada putaran kedua merampungkan tiga pertandingan hari ini, Jumat (3/2/2023) malam WIB.

Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) meraih hasil manis saat menundukkan Jakarta Pertamina Pertamax (JPX) di GOR Tri Dharma dengan skor 3-1 (25-19, 17-25, 20-25, dan 23-25)

Kemenangan ini membawa Jakarta Bhayangkara Presisi kokoh di puncak klasemen Proliga 2023, baik putaran kedua dan secara keseluruhan terhitung sejak putaran pertama.

Baca juga: Hasil Proliga 2023: Rivan Tokcer, Surabaya BIN Samator Raih Kemenangan Perdana di Putaran Kedua

Sebaliknya, kekalahan atas Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi debut pahit bagi seorang Yoendri Alvarez bersama Jakarta Pertamina Pertamax.

Untuk kali pertama sejak terakhir kali membela Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2015, Yoendri kembali mentas di kompetisi elite voli Nasional.

Hasil Proliga 2023 Seri Gresik

Jumat, 3 Februari

Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri) (17-25, 20-25, dan 22-25)

Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra) (23-25, 21-25 dan 23-25)

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra) (25-19, 17-25, 20-25 dan 23-25)

Kamis, 2 Februari

Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri) (25-17, 18-25, 26-24, 19-25 dan 15-17).

Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra) (25-20, 25-20, dan 25-21).

Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra) (15-25, 23-25, dan 21-25).

Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra) (23-25, 16-25, dan 20-25).

Pertandingan Proliga 2023 antara Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator sektor putra berlangsung di GOR Tri Dharma, Kamis (2/2/2023). Jakarta STIN BIN sukses mengalahkan SBS dengan skor 3-0. (Tangkapan layar Vidio.com)

Juara Proliga 2022, Bandung BJB Tandamata secara mengejutkan menelan kekalahan atas Jakarta BIN tiga set langsung (17-25, 20-25, 22-25).

Ini menjadi kekalahan pertama bagi Wilda Nurfadhilah cs di putaran kedua Proliga 2023. Sebaliknya, Jakarta BIN mengemas hasil positif beruntun.

Sebelumnya, tim yang diperkuat Ratri Wulandari ini memetik kemenangan comeback atas Jakarta Elektrik PLN lewat skor 3-2, Kamis (2/2/2023).

Hasil ini membuat persaingan menuju babak final four Proliga 2023 sektor putri berjalan sengit.