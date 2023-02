Hasil Proliga 2023 Hari Ini - Gasak JPP 3-1, Jakarta Pertamina Fastron Kokoh di Singgasana Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 hari ini diwarnai kemenangan telak Jakarta Pertamina Fastron (JPF) atas Jakarta Popsivo Polwan (JPP) dengan skor 3-1, Sabtu (4/2/2023).

Berlangsung di GOR Tri Dharma, Jakarta Pertamina Fastron menyudahi perlawanan Jakarta Popsivo Polwan di angka 20-25, 25-23, 20-25 22-25.

Hasil ini membuat Jakarta Pertamina Fastron kokoh di puncak klasemen Proliga 2023 putri. Yolla Yuliana dkk mengemas 16 poin.

Mereka unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, Bandung BJB Tandamata.

Sedangkan bagi JPP, kekalahan ini kian mempersulit langkah mereka untuk menembus babak final four.

Franciane Richter dkk baru membukukan empat poin dari enam pertandingan.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Sabtu, 4 Februari

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri) (20-25, 25-23, 20-25 22-25)

14.00 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra)

16.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra)

Klasemen Proliga 2023 Putri

1. Jakarta Pertamina Fastron : 16 poin (tanding 6 kali)

2. Bandung BJB Tandamata : 12 poin (tanding 6 kali)

3. Jakarta BIN : 12 poin (tanding 7 kali)

4. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia : 7 poin (tanding 5 kali)