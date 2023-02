Hasil Proliga 2023: Jaga Dominasi, Bandung BJB Tandamata Taklukkan Gresik Petrokimia di Kandang

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 sektor putri, Bandung BJB Tandamata mempertahankan dominasinya atas Gresik Petrokimia setelah sukses mengukir kemenangan, Sabtu (4/2/2023).

Bandung BJB Tandamata mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 (27-25, 25-15, 21-25, dan 25-11) di GOR Tri Dharma.

Ini menjadi kemenangan pertama Shella Bernadetha dkk pada putaran kedua Proliga 2023. Sebelumnya, juara Proliga 2022 ini takluk 3-0 di tangan Jakarta BIN, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Hasil Proliga 2023 Putra: Menang 3-0, LavAni Rebut Puncak Klasemen dari Bhayangkara Presisi

Selebrasi pemain Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga 2023. (Instagram @petrovoli_)

Tambahan 3 poin membuat Bandung BJB Tandamata menduduki posisi dua klasemen putri. Klub kota Kembang ini berjarak satu angka saja dari pemuncak klasemen Proliga 2023, Jakarta Pertamina Fastron.

Sedangkan bagi Gresik Petrokimia, ini hasil negatif untuk ketiga kalinya ketika bersua Bandung BJB.

Dimulai dari final Proliga 2022, putaran pertama Proliga 2023 dan terbaru di seri Gresik, Hany Budiarti takluk dengan skor identik, yakni 3-1.

Berstatus sebagai tuan rumah, Gresik Petrokimia takluk pada laga perdananya di putaran kedua.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Sabtu, 4 Februari

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri) (20-25, 25-23, 20-25 22-25)

Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra) (25-18, 25-17-25-15)

Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia (putri) (27-25, 25-15, 21-25, dan 25-11)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra)

Klasemen Proliga 2023 Putri

1. Jakarta Pertamina Fastron : 16 poin (tanding 6 kali)

2. Bandung BJB Tandamata : 15 poin (tanding 7 kali)

3. Jakarta BIN : 12 poin (tanding 7 kali)