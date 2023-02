Jadwal Siaran Langsung Proliga 2023 Hari Ini: Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia, Live Moji

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 Gresik pada putaran kedua menyuguhkan empat pertandingan hari ini, Sabtu (4/2/2023).

Siaran langsung Proliga 2023 di GOR Tri Dharma dapat disaksikan live Moji TV maupun platform streaming Vidio.com mulai jam 12.00 WIB.

Salah satu laga yang menarik atensi ialah duel Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia. Pada putaran pertama, Gresik Petrokimia digilas klub asal Kota Kembang ini 3-1.

Artinya, pertandingan kali ini mengusung tajuk balas dendam Hanny Budiarti cs kepada juara Proliga 2022 tersebut.

Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Sabtu, 4 Februari

12.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri)

14.00 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra)

16.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra)

Link Live Streaming

Akses di Sini>>>

Klasemen Proliga 2023 (Putaran Kedua)

Tim Putra

1. Jakarta Bhayangkara Presisi : 6 poin (tanding 2 kali)

2. Jakarta STIN BIN: 3 poin (tanding 1 kali)