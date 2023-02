Hasil Proliga 2023 Putra: STIN BIN Tundukkan Pertamina Pertamax, Dimas Saputra Cs ke Puncak Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 sektor putra, Jakarta STIN BIN melesat ke puncak klasemen setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax, Minggu (5/2/20230).

Berlangsung di GOR Tri Dharma, Gresik, Jakarta STIN BIN membutuhkan lima set untuk mengalahkan Jakarta Pertamina Pertama lewat skor 3-2 (25-27, 26-28, 25-23, 25-18, dan 15-11).

Hasil ini membuat Jakarta STIN BIN mengambil alih posisi pertama klasemen Proliga 2023 dari Jakarta LavAni Allo Bank.

Baca juga: Hasil Proliga 2023 - Takluk dari Jakarta BNI 46, Angan Kudus Sukun Badak ke Final Four Ambyar

STIN BIN mengemas 24 poin, unggul satu angka dari dua pesaing terdekatnya Jakarta LavAni dan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Mengingat Proliga 2023 menyisakan dua seri di putaran kedua ini, Dimas Saputra dan kawan-kawan membutuhkan dua kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak final four.

Sedangkan JPX, mereka masih tercecer di peringkat tujuh dengan raihan lima angka.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023

Minggu, 5 Februari

Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra) (29-31, 22-25, dan 11-25).

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN (putra) (25-27, 26-28, 25-23, 25-18, dan 5-11).

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator (putra)

Klasemen Proliga 2023 (Dihitung dari Putaran Pertama)

Tim Putra

1. Jakarta STIN BIN : 25 poin (tanding 10 kali)

2. Jakarta Lavani Allo Bank : 23 poin (tanding 9 kali)

3. Jakarta Bhayangkara Presisi : 23 poin (tanding 9 kali)