Hasil Proliga 2023 Putri: Gresik Petrokimia Tunda Langkah Pertamina Fastron ke Final Four

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Proliga 2023 sektor putri, langkah Jakarta Pertamina Fastron menuju final four tertunda meski sukses mengalahkan Gresik Petrokimia, Minggu (5/2/2023).

Berlangsung di GOR Tri Dharma, duel Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia berkesudahan lewat kedudukan 3-2 (25-23, 18-25, 23-25, 25-18, dan 15-12).

Hasil ini membuat Jakarta Pertamina Fastron duduk di puncak klasemen sektor putri. Yolla Yuliana dkk mengemas 18 poin.

Mereka unggul tiga angka dari pesaing terdekatnya, Bandung BJB Tandamata.

Skenario awal, Jakarta Pertamina Fastron bisa melenggang otomatis ke babak final four asal menang atas Gresik Petrokimia dengan skor telak 3-0.

Namun endingnya Hany Budiarti dkk berhasil memberikan perlawanan sengit.

Meski mereka harus meraih hasil minor, namun tim asal Jawa Timur ini berhasil menjegal laju Pertamina Fastron lolos ke empat besar.

Bagi Gresik Petrokimia, ini menjadi kekalahan kedua beruntun di kandang. Sebelumnya, runner-up Proliga 2022 ini takluk di tangan Bandung BJB Tandamata melalui skor 3-1, Sabtu (4/2/2023).

Hasil dan Jadwal Proliga 2023

Minggu, 5 Februari

Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra) (29-31, 22-25, dan 11-25).

Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN (putra) (25-27, 26-28, 25-23, 25-18, dan 11-15).

Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri) (25-23, 18-25, 23-25, 25-18 dan 15-12)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator (putra)

Momen pemain Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berlaga di Proliga 2023. (Instagram @petrovoli_)

Klasemen Proliga 2023 Putri

1. Jakarta Pertamina Fastron : 18 poin (tanding 7 kali)

2. Bandung BJB Tandamata : 15 poin (tanding 7 kali)