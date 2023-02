Jadwal Nonton Proliga 2023 Minggu 5 Februari: Satu Langkah Pertamina Fastron Menuju Final Four

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 seri Gresik hari terakhir menggelar empat pertandingan di GOR Tri Dharma, Minggu (5/2/2023).

Nonton siaran langsung Proliga 2023 live Moji TV maupun platform live streaming Vidio.com, gratis.

Salah satu pertandingan yang menarik atensi ialah Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Jakarta Pertamina Fastron memiliki peluang untuk langsung menyegel tiket final four. Syaratnya, Yolla Yuliana cs wajib mengalahkan sang tuan rumah.

Tiga laga lainnya yang tak kalah seru akan terhampar, meliputi Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN, dan Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator.

Jadwal Proliga 2023

Minggu, 5 Februari

12.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra)

14.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN (putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator (putra)

Link Live Streaming

Pantau Hasil Proliga 2023

