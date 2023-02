Hasil dan Klasemen Proliga 2023: Pertamina Fastron di Puncak, LavAni Kudeta Bhayangkara Presisi

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil dan klasemen Proliga 2023 seri Gresik yang merampungkan empat pertandingan, Sabtu (4/2/2023) malam WIB.

Sejumlah hasil mengejutkan menghiasi Proliga 2023 hari ini, termasuk kemenangan Jakarta LavAni yang membuat Jakarta Bhayangkara Presisi harus merelakan puncak klasemen melayang.

Sedangkan Jakarta Pertamina Fastron semakin kokoh di singgasana klasemen sektor putri setelah mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan 3-1.

Hasil Proliga 2023 Hari Ini

Sabtu, 4 Februari

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri) (20-25, 25-23, 20-25 22-25)

Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra) (25-18, 25-17-25-15)

Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia (putri) (27-25, 25-15, 21-25, dan 25-11)

Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra) (15-25. 16-25, 21-25).

Juara bertahan tim putra Jakarta Lavani Allo Bank mengalahkan Kudus Sukun Badak dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, 25-15).

Kemenangan ini mengantar Lavani naik ke puncak klasemen, menggeser Jakarta Bhayangkara Presisi. Kedua tim mengemas nilai 23 dari 9 laga, namun Lavani unggul dalam rasio set dan poin.

Bagi Kudus Sukun kekalahan ini membuat mereka tetap di posisi juru kunci dengan poin 3.

Dengan lima laga tersisa, peluang Sukun Badak untuk menembus babak empat besar sangat berat, bahkan bisa dibilang pupus karena harus memenangkan semua laga jika ingin lolos.

Jakarta Pertamina Pertamax, klub yang dibela Yoendri Alvarez di gelaran Proliga 2023. (Instagram @jpevolley)

Tim bola voli putri Jakarta Pertamina Fastron tinggal selangkah lagi bisa merebut tiket final four Proliga 2023. Mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos.

Pertamina Fastron berhasil mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan 3-1 (25-20, 23-25, 25-20, 25-22) dalam pertandingan seri pertama putaran kedua.

Tim juara putaran pertama ini kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 16 dari 6 laga. Mereka unggul empat angka dari Bandung BJB Tandamata.

Tim itu juga sudah unggul 12 poin dari Popsivo yang ada di posisi kelima dan sudah memainkan 6 laga.