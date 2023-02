Jadwal Voli Proliga 2023 Hari Ini - Langkah Terakhir Pertamina Fastron Raih Gelar Juara Putaran Dua

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung voli Proliga 2023 yang pada hari ini, Minggu (19/2/2023) menjadi penentu Jakarta Pertamina Fastron untuk bisa meraih gelar juara putaran kedua.

Empat pertandingan Proliga 2023 Yogyakarta termasuk big match Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi akan berlangsung di GOR Universitas Negeri Yogyakarta mulai pukul 12.00 WIB.

Volimania Tanah Air dapat menyaksikan pertandingan pamungkas babak reguler putaran kedua live Moji TV maupun platform streaming Vidio.com.

Jadwal Proliga 2023 Yogyakarta Hari Ini

Minggu, 19 Februari

12.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta BNI 46 (Putra)

14.00 WIB: Palembang Bank Sumsel Babel vs Kudus Sukun Badak (Putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

Live Streaming Proliga 2023

Step Terakhir Yolla Yuliana cs Raih Status Juara Putaran Dua

Sebagaimana yang diketahui, empat tim lolos menuju final four Proliga 2023, baik sektor putra dan putri sudah ditentukan.

Pun dengan gelar juara putaran kedua dari ketagori putra. Namun untuk sektor putri, masih diperebutkan oleh dua tim Ibu Kota, yakni Jakarta BIN dan Jakarta Pertamina Fastron.

Jakarta BIN, yang sudah memainkan seluruh laganya, ada di posisi puncak klasemen dengan nilai 11.

Yolla Yuliana pemain Jakarta Pertamina Fastron yang berposisi sebagai Middle Blocker tengah bersiap melakukan servis saat berhadapan dengan Jakarta BIN di ajang Proliga 2023 seri Yogyakarta, Jumat (17/2/2023). (Tribunnews/Niken Thalia)

Jakarta Pertamina Fastron masih mungkin melewatinya karena masih memiliki satu laga tersisa dan kini mengemas nilai 9.