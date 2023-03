Update Info Tiket Grand Final Proliga 2023 - Bisa Beli Online, Kuota Terbatas

Kemelut di depan net saat pertandingan Jakarta Pertamina Fastron kontra Bandung BJB Tandamata Selebrasi pemain Jakarta Pertamina Fasron isai meraih poin kontra Bandung BJB Tandamata pada pertandingan Final Four Proliga 2023 di Gor Sritex Arena Solo, Minggu (12/3/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Update informasi tiket nonton pertandingan grand final Proliga 2023 Yogyakarta yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (18/3) hingga Minggu (19/3).

Pelayanan pembelian tiket untuk pertandingan final Proliga 2023 terbagi dalam dua cara, yakni offline dan online.

Khusus untuk pembelian tiket via online, operator penyelenggara Proliga 2023 hanya menyediakan 200 tiket saja per harinya.

Dilansir Instagram @voli__indonesia berdasar informasi dari Rama Sugianto selaku host Proliga 2023, penjualan tiket pertandingan final memiliki sedikit perbedaan dibanding babak final four.

Di babak final four Proliga 2023 mulai ser Gresik hingga Solo, tiket pertandingan dijual secara offline alias on the spot.

Pun dengan cara pembeliannya ialah berdasarkan sistem hari alias day per day. Penonton tidak bisa melakukan sistem booking untuk hari lain.

Namun pada laga perebutan gelar juara Proliga 2023 ini, pembelian tiket nonton memiliki sedikit perbedaan.

Mayoritas pembelian tiket memang dilakukan secara offline. Tercatat pihak Proliga menyediakan 10 ribu untuk grand final nanti.

Selebrasi pemain LavAni Allo Bank saat meraih poin kontra Jakarta STIN BIN pada pertandingan Final Four Proliga 2023 di Gor Sritex Arena Solo, Minggu (12/3/2023). Jakarta STIN BIN membutuhkan kemenangan untuk lolos ke grand final. (TRIBUNNEWS/Hafidh)

Namun pihak penyelenggara juga menyediakan pembelian secara online dengan cara langsung mengunjungi situs resmi Proliga.

"Tiket grand final di Amongrogo Jogja 99 persen masih dijual online. Hanya sekitar 200an yang dijual online di Proliga.co.id dari 10 ribu tiket yang dijual," terang Rama Sugianto.

"Tiket hanya bisa dibeli di hari H," sambungnya menambahkan.

Kategori Tiket Nonton

Ada tiga kategori tiket untuk pertandingan grand final Proliga 2023 kali ini. Ketiga kategori tersebut meliputi reguler, kelas satu dan VIP.

Kategori reguler yakni ditetapkan seharga Rp 150 ribu.