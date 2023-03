An Se Young Juara All England, Bocah Ajaib Korsel Cetak Rekor Impresif di BWF World Tour 2023

Tunggal putri Korea, An Se Young meluapkan kegemberiannya usai mengalahkan wakil Spanyol Carolina Marin pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Setelah melalui pertandingan yang ketat hingga tiga set, An Se Young berhasil keluar sebagai juara dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-13. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Tunggal putri sekaligus bocah ajaib asal Korea Selatan, An Se Young sukses menjadi juara utama All England 2023.

Kepastian tersebut didapatkan An Se Young setelah mengalahkan Chen Yufei (China) di final All England 2023, Minggu (19/3/2023) malam WIB.

An Se Young mempecundangi Chen Yufei lewat permainan rubber game dengan skor 17-21, 21-10 dan 18-21.

Kemenangan tersebut membuat An Se Young berhak membawa pulang gelar juara All England edisi kali ini.

Tak hanya itu saja, gelar All England memperpanjang rekor impresifnya selama mengikuti BWF World Tour 2023.

Dilansir Badminton Talk, An Se Young masih memegang rekor sebagai satu-satunya pemain yang selalu tembus final di setiap turnamen BWF World Tour yang ia ikuti tahun ini.

An Se Young tercatat sudah berhasil lolos final di lima turnamen berbeda BWF World Tour edisi tahun ini.

Tiga dari lima turnamen tersebut bahkan mampu dimenangi oleh bocah ajaib dari Korea Selatan tersebut.

Sebelum memenangkan gelar All England 2023, An Se Young sudah mampu meraih juara di India Open dan Indonesia Masters.

Tunggal putri Korea, An Se Young saat melawan wakil Spanyol Carolina Marin pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Setelah melalui pertandingan yang ketat hingga tiga set, An Se Young berhasil keluar sebagai juara dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-13. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Sementara, pada ajang Malaysia Open dan Jerman Open, An Se Young harus puas jadi finalis atau runner-up saja.

Keberhasilan An Se Young mencicipi final di turnamen berbeda pada tahun ini tentu menjadi bukti konsistensi tunggal putra andalan Korea Selatan tersebut.

Perjalanan Apik An Se Young Ikuti BWF World Tour 2023

Pada turnamen perdana tahun ini di Malaysia Open 2023, An Se Young memang harus mengubur impiannya untuk menjadi juara utama dalam turnamen berlevel 1000 series tersebut.

An Se Young kalah melawan Akane Yamaguchi dalam perebutan gelar juara di final Malaysia Open 2023.