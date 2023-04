Gregoria Mariska Tunjung Bilang Begini Setelah Menjuarai Spain Masters Usai Hancurkan Pusarla Sindhu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM- Gregoria Mariska Tunjung meraih gelar juara Spain Masters setelah menang telak atas lawannya, Pusarla V. Sindhu di final.

Dikutip dari BWF, untuk pemain sekelas Gregoria Mariska Tunjung, mungkin terasa aneh jika dia belum pernah meraih gelar di HSBC BWF World Tour sebelum hari Minggu.

Gregoria Mariska Tunjung mengoreksi anomali itu di Madrid Spain Masters 2023 dengan menghancurkan petenis jangkung asal India, Pusarla V. Sindhu.

Hasil 21-8 21-8 juga merupakan kemenangan pertamanya atas lawannya dari India dalam delapan pertandingan.

Gregoria Mariska Tunjung saat ini sedang menikmati performa luar biasa, tercermin dalam peringkat No.12 terbaik dalam kariernya.

Gelar tertinggi sebelumnya adalah International Challenge/International Series level, dengan yang terakhir datang pada April 2018. di Finnish Open

“Saya merasa senang akhirnya mendapatkan gelar saya di sini di Spanyol, setelah sekian lama,” kata sang juara, yang pencapaian terbaiknya sebelumnya di level Super 300 adalah menjadi runner-up di Australian Open 2022.

“Saya pikir dia tidak dalam permainan terbaiknya, tapi aku bersyukur bisa menang. Saya mencoba untuk tidak membuat banyak kesalahan dan saya mencoba untuk menikmati permainan".

“Gelar ini sangat berarti karena saya sudah lama menunggu. Saya akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan gelar lainnya.”

Gregoria Mariska Tunjung mendapatkan banyak ucapan selamat setelah menjuarai Spain Master 2023.

Salah satunya ucapan selamat dari Greysia Polii yang turut merasa bangga dengan pencapaian Gregoria Mariska Tunjung.

"Proud of how gregoriamrska becomeing nowadays, she keeps growing to be a better version since last year until today (Bangga dengan gregoriamrska yang sekarang, dia terus berkembang menjadi versi yang lebih baik dari tahun lalu hingga hari ini, Red)," tulis Greysia Polii memuji kemajuan Gregoria Mariska Tunjung.

"Whether today's win or lost in Spain Open's final, remember that it is part of your process (Entah hari ini menang atau kalah di final Spain Open, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari prosesmu, Red)."