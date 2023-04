Ahsan/Hendra Tak Masuk Skuad Piala Sudirman 2023, Dewan BWF Langsung Beri Klarifikasi

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan ganda putra ranking tiga dunia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dipastikan tak diturunkan di Piala Sudirman 2023.

Diketahui, saat ini PBSI telah merilis skuad yang akan mengikuti Piala Sudirman 2023 pada 14-21 Mei mendatang di Suzhou, China.

Di sektor ganda putra, PBSI menurunkan tiga pasangan, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, juga Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Padahal jika menilik segi ranking BWF, peringkat Ahsan/Hendra lebih apik ketimbang Leo/Daniel dan Marcus/Kevin.

Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan saat melawan ganda Jepang, Akira Koga/Taichi Saito pada penyisihan Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Selasa (24/1/2023). Pasangan ganda putra ranking tiga dunia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, tak diturunkan di Piala Sudirman 2023, Dewan BWF beri klarifikasi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca juga: Masuk Daftar Skuad Piala Sudirman 2023, Saatnya Marcus/Kevin Beri Pembuktian

Tak ada nama Ahsan/Hendra di daftar skuad Piala Sudirman 2023, lantas membuat para pecinta badminton Indonesia bertanya-tanya.

Para warganet langsung menyerbu akun Twitter Dewan BWF asal Indonesia, Bambang Roedyanto.

Melalui akun Twitternya @RudyRoedyanto, Kamis (13/4/2023), pria yang akrab disapa Koh Rudy itu pun langsung memberikan klarifikasi.

Menurut Koh Rudy, saat ini Ahsan/Hendra tidak lagi menerima tawaran untuk bermain di ajang beregu.

Pasangan yang berjuluk The Daddies itu ditengarai hanya fokus untuk turnamen individu.

"Banyak TL soal Daddies. Setahu saya mereka akan fokus individual tournament, tidak beregu lagi," ungkap Koh Rudy.

Mengetahui klarifikasi dari Koh Rudy, para warganet akhirnya bisa bernafas lega.

Dari pantauan Tribunnews, beberapa dari mereka juga mengutarakan kebahagiannya lantaran The Daddies belum pensiun dari dunia bulu tangkis.

Memiliki usia yang tak lagi muda, The Daddies memang masih bisa menunjukkan performa ciamiknya.

The Daddies masih bisa eksis di antara gempuran pemain muda, terbukti mereka berhasil finish di posisi runner up All England 2023 beberapa waktu lalu.