Potensi An Se Young Segel Gelar Keempat setelah Tembus Final Badminton Asia Championships 2023

TRIBUNNEWS.COM - Konsistensi apik masih bisa dibuktikan oleh An Se Young, tunggal putri andalan Korea.

Atlet berusia 21 tahun menatap partai final keenamnya tahun 2023 ini setelah tembus final Badminton Asia Championships 2023.

Kans bocah ajaib dari Korea Selatan untuk kembali naik podium tertinggi Badminton Asia Championships 2023 cukup terbuka.

Mengingat lawannya adalah Tai Tzu Ying (Taiwan) yang mana secara head to head, An Se Young unggul telak.

Selain rekor pertemuan, An Se Young di atas kertas juga lebih diunggulkan ketimbang Tai Tzu Ying jika dilihat dari ranking BWF.

Tunggal putri Korea, An Se Young meluapkan kegemberiannya usai mengalahkan wakil Spanyol Carolina Marin pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Setelah melalui pertandingan yang ketat hingga tiga set, An Se Young berhasil keluar sebagai juara dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-13. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Head to Head An Se Young vs Tai Tzu Ying

All Englang 2023: An Se Youg (Korea) vs Tai Tzu Ying (Taiwan), 17-21, 21-19, 24-22

Japan Open 2022: An Se Young (Korea) vs Tai Tzu Ying (Taiwan), 21-12, 14-21, 21-13

All England 2022: An Se Young (Korea) vs Tai Tzu Ying (Taiwan), 21-19 dan 21-13

BWF World Tour Finals 2020: An Se Young (Korea) vs Tai Tzu Ying (Taiwan), 18-21, 12-21

Sudirman Cup 2019: An Se Young (Korea) vs Tai Tzu Ying (Taiwan), 14-21, 21-18, 21-16

Jika dirangkum, sejauh ini An Se Young unggul 4-1 atas Tai Tzu Ying berdasarkan head to head.

Pertemuan terakhir kedua pemain terjadi di pentas All England 2023 yang berlangsung di Birmingham.

Di mana mereka bertemu pada babak semifinal dan berhasil mengamankan kemenangan setelah bertarung lewat tiga gim.