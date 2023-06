Rekap Hasil dan Klasemen VNL 2023 Putra - Start Tim Nicolas Vives Jeblok, Jepang Dingin di Puncak

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil pertandingan dan klasemen Volleyball Nations League (VNL) putra 2023, start tim Kuba asuhan Nicolas Vives jeblok, Jepang 'dingin' di puncak.

Berbagai hasil menghiasi pertandingan VNL 2023 week 1 yang rampung menggelar laga di Nagoya, Jepang dan Ottawa, Kanada, Rabu (7/6/2023).

Kuba yang dibesut oleh Nicolas Vives harus mengakui keunggulan Kanada dengan skor 3-2. Sekadar flashback saja, Vives bukan nama yang asing di kancah bola voli Indonesia, khususnya Proliga.

Nicolas Vives merupakan pelatih yang membawa Jakarta LavAni Allo Bank menjuarai Proliga 2023. Kini, sang juru taktik menukangi Kuba di ajang VNL 2023.

Sayangnya, debut timnas bola voli Kuba di kejuaraan voli dunia ini harus berakhir pilu dengan meraih satu angka saja.

Pemain Jakarta LavAni, Irpan (kiri), Musabikhan (kiri kedua), Fahri Septian Putratama (kanan) dan pelatih Nicolas Vives Coffigny (kanan kedua) dalam sesi latihan jelang final four seri Gresik melawan Jakarta Bhayangkara Presisi di GOR Tri Dharma, Minggu (26/2/2023).

Hasil kejutan juga mewarnai VNL 2023 hari ini saat sang juara bertahan, Prancis digilas Polandia 3-1.

Namun yang menjadi sorotan, Prancis pada pertandingan pertama VNL 2023 week 1 ini belum menurunkan skuad utama, melainkan pelapis.

Kemenangan atas Prancis membawa Polandia kini menduduki peringkat tiga klasemen VNL 2023. Sedangkan posisi 1-2 dihuni oleh Jepang dan Argentina.

Yuji Nishida dan kolega mengalahkan Iran dengan skor 3-0. Sedangkan Argentina membungkam Italia tiga set langsung.

Rekap Hasil VNL Putra 2023

Selasa, 6 Juni

Bulgaria vs China: 2-3 (20-25, 25-21, 21-25, 25-20, 9-15)

Jepang vs Iran: 3-0 (25-16, 25-22, 25-19)

Rabu, 7 Juni

Italia vs Argentina: 0-3 (22-25, 23-5, 18-25)

Kanada vs Kuba: 3-2 (25-21, 26-28, 25-21, 22-25, 15-13)

Slovenia vs Serbia: 3-1 (31-29, 19-25, 25-20, 25-21)

Polandia vs Prancis: 3-1 (25-23, 18-25, 35-33, 25-15)

Klasemen VNL 2023

No Tim Main Menang Kalah Poin Set Skor 1 Jepang 1 1 0 3 3-0 75-57 2 Argentina 1 1 0 3 3-0 75-63 3 Polandia 1 1 0 3 3-1 103-96 4 Slovenia 1 1 0 3 3-1 100-95 5 China 1 1 0 2 3-2 106-100 6 Kanada 1 1 0 2 3-2 113-108 7 Kuba 1 0 1 1 2-3 108-113 8 Bulgaria 1 0 1 1 2-3 100-106 9 Serbia 1 0 1 0 1-3 95-100 10 Prancis 1 0 1 0 1-3 96-103 11 Italia 1 0 1 0 0-3 63-75 12 Iran 1 0 1 0 0-3 57-75 13 Brasil 0 0 0 0 0 14 Jerman 0 0 0 0 0 15 Belanda 0 0 0 0 0 16 Amerika Serikat 0 0 0 0 0

Pembagian Pool VNL 2023 Putra

Pekan 1 (6-12 Juni) Pekan 1 (6-12 Juni) Pekan 2 (20-25 Juni) Pekan 2 (20-25 Juni) Pekan 3 (4-10 Juli) Pekan 3 (4-10 Juli) Pool 1 (di Ottawa, Kanada) Pool 2 (di Nagoya, Jepang) Pool 3 (di Rotterdam, Belanda) Pool 4 (di Orleans, Prancis) Pool 5 (di Anaheim, Amerika Serikat) Pool 6 (di Pasay City, Filipina) Kanada Jepang Belanda Prancis Amerika Serikat Jepang Kuba Slovenia Amerika Serikat Kuba Iran Polandia Amerika Serikat Prancis Polandia Brasil Argentina China Jerman Polandia Iran Jepang Bulgaria Italia Argentina Serbia Italia Slovenia Prancis Slovenia Belanda China Jerman Bulgaria Jerman Belanda Italia Bulgaria Serbia Argentina Serbia Brasil Brasil Iran China Kanada Kuba Kanada

