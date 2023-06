Hasil VNL 2023 Hari Ini - Tanpa Bartosz Kurek, Polandia Gulung Juara Bertahan Prancis 3-1

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Volleyball Nations League (VNL) 2023 putra, Polandia meraih kemenangan mutlak atas Prancis dengan skor 3-1, Rabu (7/6/2023) sore WIB.

Berlangsung di Nagoya, Jepang, Timnas Polandia yang tak diperkuat pevoli andalan Bartosz Kurek, sukses mengatasi perlawanan sang juara bertahan VNL musim lalu, Prancis.

Sebagai informasi saja, Bartosz Kurek pernah menjadi lawan Rivan Nurmulki di kompetisi bola voli Jepang saat penggawa Timnas Indonesia itu membela VC Nagano Tridents edisi 2020.

Polandia sukses mengunci set pertama dengan kemenangan di angka 25-23. Prancis berhasil menyamakan level setelah meraih kemenangan pada set kedua dengan skor 18-25.

Tensi pertandingan meninggi di set ketiga dengan jual beli serangan yang diperlihatkan kedua tim.

Saling salip perolehan poin terjadi. Sejatinya, Polandia sempat leading cukup jauh di angka 10-16 sebelum akhirnya disamakan oleh Prancis menjadi 18-18.

Set ini menyuguhkan jual beli smash keras setelah terjadi deuce sebanyak 10 kali. Hasilnya, Timnas bola voli putra Polandia berhasil mengunci kemenangan pada kedudukan 35-33.

Prancis pada set keempat mulai kehilangan daya gebraknya.

Mereka kesulitan untuk menembus barikade blok solid yang digalang oleh Semeniuk Kamil dan kolega. Hasilnya, Polandia berhasil mempecundangi juara bertahan VNL Prancis ini dengan skor 25-15.

Kemenangan tersebut mengantarkan Polandia merangsek ke posisi tiga klasemen VNL 2023 putra.

Meski sama-sama mengoleksi tiga poin, namun Jepang dan Argentina berhak menduduki peringkat 1-2 klasemen VNL 2023 karena unggul rasio set.

Rekap Hasil VNL Putra 2023

Selasa, 6 Juni

Bulgaria vs China: 2-3 (20-25, 25-21, 21-25, 25-20, 9-15)

Jepang vs Iran: 3-0 (25-16, 25-22, 25-19)

Rabu, 7 Juni

Italia vs Argentina: 0-3 (22-25, 23-5, 18-25)

Kanada vs Kuba: 3-2 (25-21, 26-28, 25-21, 22-25, 15-13)

Slovenia vs Serbia: 3-1 (31-29, 19-25, 25-20, 25-21)

Polandia vs Prancis: 3-1 (25-23, 18-25, 35-33, 25-15)

Klasemen VNL 2023

No Tim Main Menang Kalah Poin Set Skor 1 Jepang 1 1 0 3 3-0 75-57 2 Argentina 1 1 0 3 3-0 75-63 3 Polandia 1 1 0 3 3-1 103-96 4 Slovenia 1 1 0 3 3-1 100-95 5 China 1 1 0 2 3-2 106-100 6 Kanada 1 1 0 2 3-2 113-108 7 Kuba 1 0 1 1 2-3 108-113 8 Bulgaria 1 0 1 1 2-3 100-106 9 Serbia 1 0 1 0 1-3 95-100 10 Prancis 1 0 1 0 1-3 96-103 11 Italia 1 0 1 0 0-3 63-75 12 Iran 1 0 1 0 0-3 57-75 13 Brasil 0 0 0 0 0 14 Jerman 0 0 0 0 0 15 Belanda 0 0 0 0 0 16 Amerika Serikat 0 0 0 0 0

(Tribunnews.com/Giri)