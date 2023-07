Gelaran turnamen MBOIG All Star Golf Tournament 2023 di Royale Jakarta Golf Club, Selasa (25/7/2023).

Digelar Hingga 27 Hole, Berikut Daftar Pemenang MBOIG All Star Golf Tournament 2023

TRIBUNNEWS.COM - Ada yang berbeda dari Turnamen Golf ‘Mercedes-Benz Owners Indonesia Golfers All Star Golf Tournament 2023’.

Digelar di Royale Jakarta Golf Club, Selasa (25/7/2023), turnamen golf yang diikuti 248 peserta ini berlangsung hingga 27 hole.

Pada tahun lalu, turnamen ini hanya berlangsung hingga 18 hole.

Tingginya antusiasme peserta, menjadi satu di antara pertimbangan panitia untuk menjadikan turnamen kian seru.

Diawali dengan pemukulan bola asap oleh beberapa pengurus Mercedes-Benz owners Indonesia Golfers (MBOIG) dan jajaran sponsor, acara dimulai tepat pada pukul 07.000 wib.

Semangat peserta tampak jelas terlihat, karena dalam gelaran MBOIG All Star Golf Tournament yang kedua kali ini, pihak panitia menyediakan berbagai hadiah Hole in One yang istimewa, mulai uang tunai ratusan juta rupiah, Harley Davidson hingga Mercedes-Benz C-Class terbaru,

Namun, hingga turnamen berlangsung hadiah-hadiah Hole in One tersebut belum berhasil dibawa pulang peserta, Akan tetapi, seluruh peserta tetap antusisas mengikuti acara hingga selesai.

Ketua Panitia Budi Syahmenan mengatakan, pihaknya juga menyediakan berbagai door prize luar biasa banyaknya, Mulai uang tunai, LED TV, perhiasan berlian hingga sepeda motor.

Isnan Pawennei, Ketua MBOIG mengatakan, antusiasme para peserta turnamen sangat tinggi.

"Alhamdulillah MBOIG All Star Golf Tournament 2023 selesai dilaksanakan dengan sukses tanpa ada kurang suatu apapun. Melihat antusiasme peserta MBOIG All Star Golf Tournament 2023 ini terbilang sangat tinggi. Karena digelaran tahun lalu hanya kita selenggarakan hanya 18 hole. Namun tahun ini mencapai 27 hole," katanya.

"Semoga dengan suksesnya MBOIG All Star Golf Tournament 2023 ini semakin memacu kami untuk bisa menyelenggarakan kegiatan serupa yang lebih seru lagi," kata Isnan.

Keseruan event MBOIG All Star Golf Tournament 2023 ini bukan sekedar dari segi banyaknya peserta saja. Karena event kali ini, Eugene Tanyongjaya, seorang pemain junior berusia 13 tahun berhasil meraih predikat Best Gross Overall.

Hal yang tidak kalah menarik adalah saat seluruh peserta diajak untuk berdonasi ke Yayasan Pita Kuning, mereka pun menyambut sangat antusias. Dimana mereka mampu mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 51,5 juta rupiah.

Berikut daftar para pemenang dari Mercedes-Benz Owners Indonesia Golfers All Star Golf Tournament 2023: