Update Hasil Final Japan Open 2023: Lee/Wang Digdaya, Juara Olimpiade Bersinar di Tokyo

TRIBUNNEWS.COM - Update hasil final Japan Open 2023 hari ini terdapat kejutan manis yakni taji dari juara Olimpiade Tokyo 2020 bersinar lagi, Minggu (30/7/2023).

Ialah Lee Yang/Wang Chi-lin dari Taiwan yang akhirnya kembali meraih gelar juara setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa waktu lalu.

Kemenangan atas wakil tuan rumah, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) dengan skor 21-19, 21-13, mengantarkan Lee/Wang kembali naik podium tertinggi di Japan Open 2023.

Menariknya, kemenangan ini diraih oleh Lee/Wang di Tokyo, yang mana pernah menjadi tempat mereka mengukir kenangan manis saat menyabet keping medali emas di Olimpiade 2020 lalu.

Lee Yang (belakang) dan Wang Chi-Lin dari Taiwan mencetak gol balasan melawan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang pada pertandingan final ganda putra mereka di hari keenam turnamen bulu tangkis Japan Open di Tokyo pada 30 Juli 2023. (TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)

Update Hasil Final Japan Open 2023

WD: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea), 17-21, 14-21

MD: Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), 21-19, 21-13

WS: He Bing Jiao (China) vs An Se-young (Korea)

XD: Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree taerattanachai (Thailand)

MS: Viktor Axelsen (Denmark) vs Jonatan Christie (Indonesia)

NB: Pertandingan Masih Berlangsung

Keterangan

MS: Tunggal Putra

WS: Tunggal Putri