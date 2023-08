Jadwal 12 Besar AVC Championship 2023: Timnas Voli Indonesia vs Korea, Privilege Jepang ke Semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Babak 12 besar AVC Championship 2023 mempertemukan Timnas voli putra Indonesia vs Korea Selatan, Jepang vs Bahrain hingga Qatar vs Thailand. Berikut jadwal lengkap 12 besar voli AVC Championship 2023.

Penyisihan fase grup AVC Championship 2023 telah rampung menggelar pertandingan Senin (21/8/2023) WIB di mana 12 tim memastikan diri lolos ke babak knock-out.

Hasil drawing 12 besar AVC Championship 2023 menyuguhkan sejumlah laga menarik atensi. Semua pertandingan babak 12 besar berlangsung Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Klasemen Akhir Voli Putra AVC Championship 2023: Indonesia Lolos 12 Besar dengan Status Runner-up

Ekspresi pemain Timnas voli putra Indonesia saat berhasil meraih kemenangan 1-3 (26-24, 19-25, 12-25, 21-25) atas Kazakhstan, Minggu (20/8/2023). (Instagram @avcvolley)

Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan bersua Korea Selatan untuk perebutan tiket perempat final.

Di atas kertas, Korea Selatan lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan, mengingat secara ranking memang jauh lebih baik.

Korea Selatan terbaru menduduki posisi ke-27 di ranking voli dunia FIVB. Sedangkan Timnas voli putra Indonesia di urutan ke-61.

Namun Farhan Halim dan kolega memiliki pengalaman pernah bersua klub Korea Selatan, Korean Air Jumbos di AVC Club Championship 2023. Hasilnya, saat itu Jakarta Bhayangkara Presisi yang menjadi wakil Indonesia mengalahkan utusan Korea Selatan dengan skor 3-1.

Berpindah ke tim Asia Tenggara lainnya, yakni Thailand.

Juara AVC Challenge Cup 2023 melaju ke 12 besar sebagai runner-up grup. Skuad asuhan Park Ki-won menantang Qatar pada perebutan tiket perempat final AVC Championship 2023.

Sedangkan kandidat juara AVC Championship 2023, Jepang, akan menghadapi Bahrain.

Yuji Nishida dan kolega memiliki peluang besar untuk memetik kemenangan. Jika terealisasi, maka tim voli putra Jepang memiliki privilege alias hak khusus melaju ke babak semifinal.

Yap, Jepang sebagai tim terkuat dan Iran menyandang status tuan rumah, memiliki keuntungan otomatis lolos ke babak 4 besar jika berhasil meraih kemenangan di fase knock-out.

Berkaca dari prediksi, Jepang dan Iran yang merupakan anggota tetap VNL tak akan kesulitan untuk merealisasikan skenario tersebut.

Jadwal Babak 12 Besar AVC Championship 2023