Laga Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand Tak Masuk Hitungan Poin Ranking Dunia, FIVB Disorot

TRIBUNNEWS.COM - Ranking voli dunia FIVB putra mendapatkan sorotan besar setelah pagelaran AVC Championship 2023 Iran rampung, Sabtu (26/7/2023) malam WIB.

Sorotan tertuju kepada update perolehan poin tim yang berpartisipasi pada AVC Championship 2023, di mana laga Timnas voli putra Indonesia vs Thailand tak masuk hitungan.

Dari pantauan Tribunnews per Minggu (27/8/2023) pukul 15.00 WIB pada laman Volleyballworld, semua tim yang melakoni pertandingan AVC Championship 2023 kemarin sudah mendapatkan update perolehan poin.

Namun untuk laga Timnas voli putra Indonesia melawan Thailand, hingga kini belum ada penambahan poin ataupun perubahan posisi.

Laga Timnas voli putra Indonesia vs Thailand pada perebutan posisi 9 AVC Championship 2023 di Iran, Sabtu (26/8/2023) tak kunjung dapatkan update perolehan poin. Timnas Indonesia menang 3-0. (Laman resmi Asian Volleyball)

Kondisi ini membuat Federasi Bola Voli Dunia (FIVB) disorot.

Pada hari terakhir AVC Championship 2023 menggelar 5 pertandingan. Kelima pertandingan tersebut meliputi Iran vs Jepang, China vs Qatar, Korea Selatan vs China Taipei, Pakistan vs Bahrain, dan Indonesia vs Thailand.

Uniknya, dari pertandingan tersebut, hanya laga Timnas voli putra Indonesia melawan Thailand yang belum mendapatkan penambahan poin.

Jepang misalnya. Tim yang menjuarai AVC Championship 2023 menggelar pertandingan terakhir saat mengalahkan China dengan skor 3-0.

Faktanya, Yuki Ishikawa dan kolega mendapatkan langsung mendapatkan penambahan poin di ranking voli dunia FIVB Putra. Tim voli putra Negri Sakura mendapatkan +4.99 poin.

Pun dengan Iran, tim tuan rumah AVC Championship 2023 ini mengalami pengurangan poin -4.99.

Hal sama juga berlaku untuk China dan Qatar yang berebut posisi 3.

Perolehan poin Jepang langsung diupdate setelah meraih gelar juara AVC Championship 2023 usai menumbangkan Iran di partai final, Sabtu (26/8/2023). Yuki Ishikawa dan kolega meraih kemenangan 3-0. (Laman resmi Asian Volleyball)

China takluk dari Qatar tiga set langsung, berkurang pundi-pundi poinnya mencapai -7.16. Sedangkan Qatar yang mendapatkan penambahan +7.16, naik dua peringkat dan menduduki posisi ke-16.

Pakistan mendapatkan +5.42 poin setelah meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 3-1 pada pertandingan hari terakhir AVC Championship 2023.

Sedangkan untuk Indonesia dan Thailand, laga kedua tim dalam perebutan posisi 9 AVC Championship 2023 hingga kini tak masuk hitungan.