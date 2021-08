Prediksi Line-up Liverpool Vs Chelsea, Pembuktian Virgil van Dijk Bikin Romelu Lukaku Tak Berdaya

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Pekan ke-3 Liga Inggris, satu di antara laga yang akan tersaji adalah big match Liverpool Vs Chelsea.

Pertandingan Liverpool Vs Chelsea dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfiled, Sabtu, 28 Agustus 2021, Kick-off Pukul 23.30 WIB.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via SCTV.

Striker Liverpool asal Portugal Diogo Jota (kanan) merayakan mencetak gol pertama dengan rekan satu satunya mencatatkan satu pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Liverpool dan Burnley di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 21 Agustus 2021. (Lindsey Parnaby / AFP)

Predator Gol Vs Tembok Kokoh

Laga ini jadi ajang pembuktian Romelu Lukaku sebagai predator anyar Chelsea di Liga Inggris.

Lukaku memang baru tampil sekali bersama Chelsea musim ini, namun dia langsung mencetak gol di laga debutnya.

Lukaku sukses mempersembahkan kemenangan 2-0 untuk Chelsea ketika menghadapi Arsenal di Emirates Stadium, Minggu (22/8/2021) pukul 22.30 WIB.

Bomber asal Belgia ini mencetak satu gol pada menit ke-15, sebelum Reece James menggandakan skor 20 menit kemudian.

Bukan hanya menyumbangkan gol untuk Chelsea, Lukaku juga mencatatkan statistik yang luar biasa, seperti memenangi duel terbanyak (8).

Tak heran jika kemudian pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, menilai bahwa striker anyarnya tersebut telah membuat takut para pemain bertahan karena aksinya.