Saul Niguez Gabung Chelsea dan Dosa Diego Simeone Haram Terulang oleh Thomas Tuchel

TRIBUNNEWS.COM - Skuat mewah nan idaman milik Chelsea makin mentereng dengan bergabungnya Saul Niguez pada bursa transfer musim panas ini.

Dikabarkan pakar transfer pemain asal Italia, Fabrizio Romano, Saul Niguez bergabung ke Chelsea dengan status pinjaman.

Dituliskan melalui cuitan twitter Fabrizio, The Blues mengeluarkan dana 4,3 juta pound untuk meminjam pemain Atletico Madrid tersebut.

Cuitan di twitter jurnalis transfer pemain asal Italia, Fabrizio Romano menyoal kepindahan Saul Niguez ke Chelsea melalui skema peminjaman. (Tangkapan layar akun Twitter @@FabrizioRomano)

"Saul ke Chelsea, HERE WE GO. Kesepakatan terjadi melalui skema peminjaman dari Atletico Madrid."

"Saúl akan segera berada di London untuk menandatangani kontrak."

"Detail final dan kesepakatan akan diumumkan. Kesepakatan yang sulit tetapi akhirnya ditetapkan untuk diselesaikan," tulisnya melalui postingan di twitter, Rabu (1/9/2021) dini hari WIB.

Bergabungnya Saul Niguez kian menambah kokoh deretan gelandang yang dimiliki Chelsea.

Akan tetapi, Football London membuat analisis mengenai 'dosa' pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone yang tak boleh dilakukan kembali Thomas Tuchel.

Saul Niguez merupakan pemain yang bertipikal versatile. Keunggulan tersebut jelas dimanfaatkan sang Entrenador untuk memainkan Saul di posisi fullback.

Musim lalu, kemampuan yang ia miliki untuk mengemban banyak tugas di berbagai posisi justru membuatnya tak senang.