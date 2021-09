Transfer AC Milan, Daftar 10 Pemain yang Tinggalkan Rossoneri dan Klub Baru Mereka

Bek Prancis AC Milan Theo Hernandez (kiri) merayakan kemenangan bersama gelandang Turki AC Milan Hakan Calhanoglu setelah mencetak gol pada pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Lazio Roma pada 23 Desember 2020 di stadion San Siro di Milan. Marco BERTORELLO / AFP

TRIBUNNEWS.COM - AC Milan menjadi satu di antara tim yang sibuk dalam bursa transfer pemain 2021/2022.

Bahkan, Milan sempat menuntaskan beberapa kesepakatan pada hari batas waktu penutupan jendela transfer.

Maklum, selain karena Milan kini membidik target lebih tinggi di Liga Italia dan Liga Champions, mereka juga harus menutup lubang yang ditinggal banyak pemain.

Tercatat, setidaknya 10 pemain pergi dari San Siro, termasuk pemain yang sempat menjadi andalan Milan, Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu.

AC Milan sudah mendapatkan sejumlah pemain baru yang dibutuhkan Stefano Pioli.

Selain karena kekurangan pemain di sejumlah posisi, juga untuk menambah kualitas tim mengingat AC Milan akan tampil di Liga Champions 2021-2022.

Total AC Milan menyelesaikan urusan untuk 12 pemain di bursa musim panas ini.

Delapan pemain baru, dua lainnya mempermanenkan status pinjaman musim lalu, Sandro Tonali (Brescia) dan Fikayo Tomori (Chelsea).

Selebrasi penyerang AC Milan, Olivier Giroud merayakan golnya ke gawang Panathinaikos. (Instagram @acmilan)

Delapan pemain baru itu adalah Mike Maignan (Lille), Olivier Giroud (Chelsea), Ballo-Touré (AS Monaco), Alessandro Florenzi (AS Roma), Pietro Pellegri (AS Monaco), Tiemo Tiémoué Bakayoko (M, Chelsea), Junior Messias (Crotone) dan Yacine Adli (Bordeaux).

Yacine Adli kembali ke Bordeaux sebagai pemain pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan.