AC Milan ke Franck Kessie: Take It or Leave It! Romagnoli Aset Besar Tapi Masa Depannya Masih Buram

Bek Italia AC Milan, Alessio Romagnoli (Belakang C) melakukan selebrasi setelah membuka skor pada pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Fiorentina pada 29 November 2020 di stadion San Siro di Milan. Tiziana FABI / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Kesabaran manajemen AC Milan terhadap sikap gelandang, Franck Kessie yang belum mau menandatangani perpanjangan kontrak, sepertinya mulai habis.

Posisi tawar sang pemain melemah seiring penampilannya yang tak lagi menonjol dalam beberapa laga awal Liga Italia Serie A bersama Milan.

Calciomercato melaporkan, Milan mengirimkan tawaran final berstatus 'take it or leave it' kepada Franck Kessie atas situasi kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2022.

Jika sampai Januari tak ada kesepakatan, Kessie bisa secara bebas melangsungkan pembicaraan dengan klub lain soal transfer.

Namun, Milan melihat posisi tawar pemain Timnas Pantai Gading melemah.

Kessie memang tidak lagi tampil dominan seperti yang dia tunjukkan musim lalu.

Utamanya, dari sudut pandang fisik pasca-cedera yang dia alami saat membela tim nasionalnya.

Gelandang Pantai Gading AC Milan Franck Kessie melakukan selebrasi setelah membuka skor pada babak 32 besar Liga Europa UEFA, pertandingan sepak bola leg kedua AC Milan vs Crvena Zvezda pada 25 Februari 2021 di stadion San Siro di Milan. Tiziana FABI / AFP (Tiziana FABI / AFP)

Lantaran itu, pelatih Stefano Pioli tidak lagi mengutamakan Kessie di starting XI atau malah menepikannya selama pertandingan.

Kualitas Franck Kessie tidak diragukan lagi, tetapi jelas bahwa dia membutuhkan waktu untuk kembali ke peforma 100 persen setelah semua gangguan yang dia alami.

Pertama adalah Olimpiade yang berlangsung hingga minggu pertama Agustus, kemudian cedera otot paha kirinya yang membuatnya absen untuk pertandingan melawan Cagliari dan Sampdoria, dan terakhir gangguan di luar lapangan.